"Тільки початок": Генпрокурор України пояснив, що означає видача ордера на арешт Путіна

За словами Андрія Костіна, рішення Міжнародного кримінального суду у Гаазі – історичне для України та всієї системи міжнародного права. І додав – правоохоронці зафіксували депортацію 16 тисяч дітей із України до РФ.

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Президент РФ Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. За межами Росії він має бути затриманий і переданий до суду. Про це написав генеральний прокурор України Андрій Костін у Facebook.

Він погодився з рішенням Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової.

За словами Костіна, тепер світові лідери мають тричі подумати перед тим, як подавати голові Кремля руку та сідати з ним за один стіл.

"Світ отримав сигнал, що російський режим злочинний і його керівництво та помічники будуть притягнуті до відповідальності", — написав Костін.

На його думку, це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.

"Завдяки йому особисто Прокурору МКС Каріму Хану. Ми щодня тісно співпрацюємо з розслідування злочинів, скоєних проти України. Зокрема, щодо насильницької депортації дітей, Офіс Генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів – понад 1000 сторінок", — заявив Костін.

Він також зазначив, що Офіс Генпрокурора зафіксував депортацію 16 тисяч дітей із Луганської, Донецької, Харківської та Херсонської областей. Однак реальна цифра може бути значно вищою.

"Жодних сумнівів, що це спланована політика Росії, спрямована на знищення України як держави та українців як нації", — зазначив Костін.

Він також заявив, що Україна вже повернула додому 308 дітей. Однак ще багато роботи, щоб повернути всіх інших і притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах.

"Сьогоднішнє рішення – історичний крок. Але це лише початок довгого шляху відновлення справедливості", — заявив генпрокурор.

Андрій Костін про арешт Володимира Путіна

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Крім російського диктатора, суд у Гаазі видав ордер на арешт уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.