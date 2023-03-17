Штучний інтелект показав, як би виглядав Володимир Путін на суді в Гаазі (фото)

Штучний інтелект зобразив президента РФ в образі підсудного, якому доводиться відповідати за воєнні злочини на засіданні МКС у Гаазі.

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Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Володимира Путіна. Фокус попросив нейромережу Midjourney намалювати, як виглядав би Путін на суді в Гаазі.

На отриманих зображеннях можна побачити, як голова Кремля виступає у будівлі суду. Примітно, що штучний інтелект зобразив не лише його особисту присутність на засіданні, а й виступ у форматі онлайн.

Штучний інтелект зобразив Путіна в Гаазі

Midjourney — це нейромережа, що перетворює написаний користувачем текст на зображення. Цей штучний інтелект раніше зобразив, як виглядали б світові лідери у всесвітній відеоігрі GTA.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. У заяві Міжнародного кримінального суду зазначено, що ордер також був виданий і стосовно Марії Львової-Бєлової, уповноваженої при президенті РФ з прав дитини, яка займається вивезенням українських дітей до Росії.

Потім генеральний прокурор України пояснив, що означає видача ордера на арешт Путіна. За словами Андрія Костіна, рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі – історичне для України та всієї системи міжнародного права. І додав – правоохоронці зафіксували депортацію 16 тисяч дітей із України до РФ.