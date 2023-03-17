Искусственный интеллект показал, как выглядел бы Владимир Путин на суде в Гааге (фото)

Искусственный интеллект изобразил президента РФ в образе подсудимого, которому приходится держать ответ за военные преступления на заседании МУС в Гааге.

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Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Фокус попросил нейросеть Midjourney нарисовать, как бы выглядел Путин на суде в Гааге.

На полученных изображениях можно увидеть, как глава Кремля выступает в здании суда. Примечательно, что искусственный интеллект изобразил не только его личное присутствие на заседании, но и его выступление в формате онлайн.

Искуственный интеллект изобразил Путина в Гааге

Midjourney — этонейросеть, превращающая написанный пользователем текст в изображение. Этот искусственный интеллект ранее изобразил, как бы выглядели мировые лидеры во вселенной видеоигры GTA.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. В заявлении Международного уголовного суда отмечено, что ордер также был выдан и в отношении Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, которая курирует вывоз украинских детей в Россию.

Затем Генпрокурор Украины объяснил, что значит выдача ордера на арест Путина. По словам Андрея Костина, решение Международного уголовного суда в Гааге – историческое для Украины и всей системы международного права. И добавил – правоохранители зафиксировали депортацию 16 тысяч детей из Украины в РФ.