Нейросеть показала Зеленского и Путина во вселенной GTA V (фото)

Midjourney среди других государственных лидеров изобразил Владимира Путина и Александра Лукашенко в образах, напоминающих партийных чиновников времен СССР.

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Искусственный интеллект под названием Midjourney изобразил известных политиков-лидеров государств в образах персонажей популярной компьютерной игры GTA. Пользователям сети стало интересно, как бы выглядели Владимир Зеленский, Джо Байден и Владимир Путин во вселенной GTA V.

Владимир Зеленский

Президента Украины Владимира Зеленского нейросеть изобразила в флисовой куртке защитного цвета, в которой политик чаще всего появлялся перед прессой в прошлом году. За спиной у Зеленского — серьезные люди в деловых костюмах. Локация, в которой находится президент Украины со своим окружением, напоминает интерьером Кабмин или Верховную Раду.

[ + – ] Президента Украины ИИ изобразил в флисовой куртке защитного цвета с толпой сторонников за спиной

Джо Байден

46-го президента США Джо Байдена искусственный интеллект во вселенной GTA V видит произносящим речь за трибуной. Судя по позе, Байден читает заготовленный текст с листов, уверенно жестикулируя. На американском президенте — строгий серый деловой костюм. На заднем плане видно большое стеклянное окно и флаг США.

[ + – ] Midjourney увидел Джо Байдена за трибуной во время спича

Александр Лукашенко

Лидера Беларуси искусственный интеллект изобразил в президентском кабинете. Он богато отделан деревянными панелями. Позади у Лукашенко — знак, напоминающий государственную символику. Сам лидер РБ, одетый в темный костюм со значком на лацкане, напоминающим значок члена Коммунистической партии, смотрит вперед и во что-то пристально вглядывается.

[ + – ] Лукашенко во вселенной GTA V изображен в своем кабинете в окружении символики, напоминающей советскую

Си Цзиньпин

ИИ Midjourney посчитал, что в популярной игре должен присутствовать и лидер Китая Си Цзиньпин. Китайского лидера нейросеть изобразила также в окружении других людей: за его спиной видны мужчины разного возраста в деловых костюмах.

[ + – ] Лидер КНР по версии нейросети Midjourney

Владимир Путин

Пользователи также попросили изобразить российского президента Владимира Путина в виде персонажа GTA. Midjourney "нарисовал" президента госсударства-агрессора на фоне кремлевских курантов и памятника Минину и Пожарскому. Путин (к слову, как и Александр Лукашенко) одет в темный костюм с красным галстуком. На лацкане пиджака у него — значок.

[ + – ] ИИ Midjourney изобразил российского президента на фоне Красной площади в Москве

Grand Theft Auto V (сокр. GTA V) — компьютерная игра в жанре приключений, разработанная компанией Rockstar North и изданная компанией Rockstar Games. Действие игры происходит в вымышленном штате Сан-Андреас, прообразом которого послужила Южная Калифорния. Сюжет строится вокруг приключений троих грабителей, устраивающих все более дерзкие ограбления и противостоящих как организованной преступности, так и правоохранительным ведомствам.

Midjourney — это искусственный интеллект, нейросеть, превращающая написанный пользователем текст в изображение.

Напомним, ранее Midjourney нарисовал будущее человечества. Так, нейросеть показала столицу Украины с высокими небоскребами, пронзающими облака. На заднем плане можно заметить густой дым, можно предположить, что это смог от промышленных предприятий.

Фокус также писал о том, что искусственный интеллект показал, какой Россия станет в будущем. В сети разместили изображения в черно-красно-оранжевых тонах, намекающих на диктатуру и милитаризацию в стране. На одной из картин запечатлен мужчина, отдаленно напоминающий президента РФ Владимира Путина. Какая именно нейросеть создала жуткие изображения, неизвестно, пользователи предполагают, что это работы DALL-E-2 компании openAI или Midjourney.