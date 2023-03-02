Нейронна мережа показала Зеленського та Путіна у всесвіті GTA V (фото)

Midjourney серед інших державних лідерів зобразив Володимира Путіна та Олександра Лукашенка в образах, що нагадують партійних чиновників часів СРСР.

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Штучний інтелект під назвою Midjourney зобразив відомих політиків-лідерів держав в образах персонажів популярної комп'ютерної гри GTA. Користувачам мережі стало цікаво, як виглядали б Володимир Зеленський, Джо Байден і Володимир Путін у всесвіті GTA V.

Володимир Зеленський

Президента України Володимира Зеленського нейромережа зобразила у флісовій куртці захисного кольору, де політик найчастіше з'являвся перед пресою минулого року. За спиною у Зеленського — серйозні люди у ділових костюмах. Локація, в якій перебуває президент України зі своїм оточенням, нагадує інтер'єром Кабмін чи Верховну Раду.

[ + – ] Президента України ІІ зобразив у флісовій куртці захисного кольору з натовпом прихильників за спиною

Джо Байден

46-го президента США Джо Байдена штучний інтелект у всесвіті GTA V бачить тим хто розмовляє за трибуною. Судячи з пози, Байден читає заготовлений текст із аркушів, впевнено жестикулюючи. На американському президенті — суворий сірий діловий костюм. На задньому плані видно велике скляне вікно та прапор США.

[ + – ] Midjourney побачив Джо Байдена за трибуною під час спічу

Олександр Лукашенко

Лідера Білорусі штучний інтелект зобразив у президентському кабінеті. Він обставлений дерев'яними панелями. Позаду Лукашенко — знак, що нагадує державну символіку. Сам лідер РБ, одягнений у темний костюм зі значком на лацкані, що нагадує значок члена Комуністичної партії, дивиться вперед і щось пильно вдивляється.

[ + – ] Лукашенка у всесвіті GTA V зображено у своєму кабінеті в оточенні символіки, що нагадує радянську

Сі Цзіньпін

ШІ Midjourney вважав, що у популярній грі має бути присутній і лідер Китаю Сі Цзіньпін. Китайського лідера нейромережа зобразила також серед інших людей: за його спиною видно чоловіків різного віку в ділових костюмах.

[ + – ] Лідер КНР за версією нейромережі Midjourney

Володимир Путін

Користувачі також попросили зобразити російського президента Володимира Путіна як персонажа GTA. Midjourney "намалював" президента держави-агресора на тлі кремлівських курантів та пам'ятника Мініну та Пожарському. Путін (до речі, як і Олександр Лукашенко) одягнений у темний костюм із червоною краваткою. На лацкані піджака в нього значок.

[ + – ] ІІ Midjourney зобразив російського президента на тлі Червоної площі у Москві

Grand Theft Auto V (скор. GTA V) — комп'ютерна гра у жанрі пригод, розроблена компанією Rockstar North та видана компанією Rockstar Games. Дія гри відбувається у вигаданому штаті Сан-Андреас, прообразом якого стала Південна Каліфорнія. Сюжет будується навколо пригод трьох грабіжників, які влаштовують дедалі зухваліші пограбування та протистоять як організованій злочинності, так і правоохоронним відомствам.

Midjourney — це штучний інтелект, нейромережа, що перетворює написаний користувачем текст на зображення.

Нагадаємо, раніше Midjourney намалював майбутнє людства. Так, нейромережа показала столицю України з високими хмарочосами, що пронизують хмари. На задньому плані можна побачити густий дим, можна припустити, що це смог від промислових підприємств.

Фокус також писав про те, що штучний інтелект показав, якою Росія стане в майбутньому. У мережі розмістили зображення у чорно-червоно-оранжевих тонах, що натякають на диктатуру та мілітаризацію в країні. На одній із картин зображено чоловіка, який віддалено нагадує президента РФ Володимира Путіна. Яка саме нейромережа створила страшні зображення, невідомо, користувачі припускають, що це роботи DALL-E-2 компанії openAI або Midjourney.