Держат в Крыму, потом усыновляют. Что происходит с похищенными украинскими детьми в России

По официальной статистике Министерства реинтеграции, в РФ депортировали или переместили 19,5 тысячи украинских детей. Это малыши и подростки, об исчезновении которых известно по обращениям родителей, опекунов, представителей местных властей или свидетелей. Цифра не окончательная. Подсчет количества осложняется тем, что часть из них перевозили не в Россию, а на оккупированные территории Украины. Фокус решил разобраться, кто эти украинские дети, куда они были перемещены или депортированы — и с какой целью.

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Несмотря на количество, уже понятно, что россияне, похищая детей, совершают конкретное международное преступление — военное или геноцид, оценку которому в конце концов должен дать Международный уголовный суд в Гааге. И даже больше — он уже выдал ордера на арест подозреваемым — президенту РФ Владимиру Путину и его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ожидается, что впоследствии подозрения могут быть объявлены и другим российским чиновникам.

Дети Мариуполя: потеряли родителей и дом

Ваня и Максим — два подростка, которые были вывезены в оккупированный Донецк весной 2022-го. Они – воспитанники Мариупольского строительного колледжа, их опекуном был директор учебного заведения Антон.

Колледж, в котором учились ребята, расположен недалеко от "Азовстали" и вплотную к зданию, где располагались силы территориальной обороны Мариуполя, поэтому с первых дней корпуса учебного заведения потерпели разрушения. Однако в то время детей в колледже уже не было, они жили в городе: в общежитии недалеко от дома опекуна, который с женой готовил и приносил им еду. Однажды в начале марта Антон решил эвакуировать семью в центр города, прорвался, возвращался за ребятами, попросил о помощи полицейских, но за время отсутствия опекуна Ваню и Максима куда-то эвакуировали. Как позже оказалось, в здание Приазовского государственного технического университета.

"Мы тогда думали, что Мариуполь — это крепость, никто ее никогда не возьмет. И если бы россияне наступали только со стороны РФ, не применяя самолеты, так и было бы", — отмечает в разговоре Антон.

В подвале университета ребята прожили две недели, ежедневно в помещение привозили новых людей. Впоследствии было решено уходить пешком из города в сторону Бердянска Запорожской области, а дальше ехать во Львов. Максима и Ваню остановили на одном из блокпостов российские военные — территорию вокруг Мариуполя Украина уже не контролировала. Несовершеннолетних отвезли в Мангуш в больницу. Там врач узнала, что они несовершеннолетние — вызвала "службу по делам детей" из Донецка. Так ребята оказались в больнице этого города.

Напоминание о детях улицах Маруиполя в марте 2022 года Фото: BBC

"Когда мы ехали в Донецк, я просил женщину, которая нас везла, чтобы она предоставила нам какую-то связь. Она сдержала обещание, но через неделю. Тогда приехал "мэр Донецка" и привез местные телефонные карточки, пополнил счета, — говорит Иван. — И я связался с Антоном через Вайбер в конце марта — начале апреля".

Дальше Ваня и Максим уже ждали, когда за ними приедет опекун и заберет. Антон разрабатывал маршруты и возможности забрать ребят, действовал с помощью представителей государства. "В Донецке ребят мне отдавали, но настаивали, чтобы я приехал в Донецк лично, уверяли, что ничего со мной не случится. Когда я решил ехать, понимал, что тоже могу попасть в плен, но у меня не было выбора", — говорит опекун Антон.

31 мая 2022 года в 10 утра он выехал из Киева автобусом, по маршруту Украина — Польша — Литва — Латвия. Дальше – в Россию. Прошло трое суток, и мужчина вошел в палату донецкой больницы, где находились ребята.

К тому моменту дети, оказавшиеся в больнице с Максимом и Иваном, уже уехали. Большинство несовершеннолетних из Мариуполя, потерявшихся или потерявших родителей, а также дети из других интернатных заведений, сироты. В общей сложности около 20-30 человек — в возрасте от 8 до 17 лет. Часть из них вывезли в лагерь под Москву. Среди них и 16-летний Филипп, которого впоследствии возьмет в свою семью Львова-Белова, а также Анна Науменко, которую поставили на одну сцену с Путиным в Лужниках.

Спрятать в Крыму: взяли на короткий отдых, оставили на месяцы

Среди детей, которые были перемещены или депортированы в течение года, можно выделить несколько условных групп.

Первая – это дети из интернатных заведений и приютов. Большинство из них хотя и не имеют биологических родителей, но те лишены родительских прав, и опекуном является государство. Некоторые подобные заведения россияне вывозили полностью. Как, например, детский дом в Херсоне – в Крым перевезли около сорока детей в возрасте до пяти лет.

Но все же некоторых оставили в оккупации на Херсонщине. О них говорит Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов.

"В Олешковском интернате эвакуация Украиной не проводилась. Там содержат очень тяжелых детей, некоторые из них не способны к самообслуживанию, не только к учебе. Но из Олешек россияне вывезли всех. Часть — в Скадовск, часть — на территорию РФ, — говорит он. — В этом случае россияне применяли нацистский подход: детей, которые могут быть более перспективными для того, чтобы как-то пополнять российский генофонд или научный фонд, они вывезли к себе, тех, кого считали бременем, оставили в Скадовске. На самом деле россияне, оставляя у себя детей, пользуются тем фактом, что у некоторых из них сложно найти законных опекунов, и декларируют, что могут вернуть только им".

Вторая – дети, у которых во время боевых действий погибли или временно исчезли родители или опекуны. Как в случае с Иваном и Максимом.

Третья — дети, которые долгое время жили на оккупированных территориях, были перемещены в так называемые лагеря отдыха в Крым или юг России. По официальной версии, отдых должен был длиться несколько недель. На самом деле дети оставались и остаются без родителей месяцами.

Некоторые родители тогда давали добровольное согласие.

Дорога на море, а дальше — в отдаленные российские регионы Фото: Фото Евгения Малолетки

"Эти родители или имели пророссийские взгляды, или считались маргиналами, которые польстились на материальную помощь, — продолжает Молчанов. — Предложения поступали от учителей захваченных украинских школ. Уже за устройство в конкретные семьи Россия выделяла ежемесячно 4000 рублей и 15 000 разовой материальной помощи. Говорили, что в лагерях дети получат ценные подарки, их там будут кормить, одевать, а для семей материальная помощь сохранится. Некоторые отдавали даже тогда, когда было понятно, что контрнаступление Вооруженных сил Украины неизбежно".

В то же время, некоторых родителей и опекунов коллаборанты и россияне принудительно разлучали с детьми.

Так произошло с 8-летней Маргаритой из Бериславского района Херсонской области. К моменту начала полномасштабного вторжения она находилась в семье биологического отца, по решению суда после развода именно он стал опекуном девочки. Однако в Крым за девочкой уехала мама.

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Разделенная войной. Как живут на освобожденной и оккупированной частях Херсонской области

"Анжела Котикова — местная коллаборантка, сначала ходила по нашему селу и заставляла людей голосовать за рашистов, а отказывавшихся вносила в список, который передавала россиянам. Так случилось, что именно у нее оказалась моя дочь Маргарита, потому что мачеха плохо к ней относилась, Котикова решила отдать Маргариту в лагерь. Для этого попросила свидетельство о рождении у отца. Председатель местного попечительского совета порекомендовала не отдавать, но Котикова пришла к отцу с двумя солдатами с оружием и забрала свидетельство", — рассказывает мать Маргариты Вероника.

Дальше началось контрнаступление украинской армии, и Котикова, по словам свидетелей, сбежала из села. Исчез и ребенок. Маргарита оказалась в оккупированной Каховке. "Получается, она похитила ребенка, возможно, для подстраховки, чтобы легче было уехать", — предполагает мама.

Впоследствии Вероника увидела дочь на фото в сообщении "волонтерки" из Крыма. В нем говорилось, что Маргарита оказалась в Евпатории в санатории "Здравница". Именно туда россияне переместили несколько десятков украинских детей из Херсона (впоследствии стало известно, что украинские дети находятся и в санаториях "Дружба" и "Лучистый"). Вероника решила ехать за дочерью и привезла ее к себе. "За четыре месяца в Крыму, а все это время дочь ходила в местную школу, она начала забывать буквы, использует букву "е" с двумя точками", — говорит мама. Но отмечает: ребенка там не обижали, и радуется, что отдали.

После содержания в санаториях и лагерях в Крыму или Подмосковье, но на самом деле, география перемещения и депортации украинских детей достаточно широкая — от Ростова-на-Дону до Иркутска, несовершеннолетних из Украины передают на воспитание в российские семьи.

Русификация украинских детей: без родного языка и с гимном России

После объявления ордера на арест Мария Львова-Белова заявила, что украинских детей не удерживают, а пытаются воссоединять с украинскими семьями, для этого в апреле 2022 года создан специальный штаб для поиска родственников депортированных детей.

"За восемь месяцев своей деятельности он "воссоединил" 15 детей с 8 украинскими семьями, при этом в российские семьи, по словам детского омбудсмена, передали 380 детей", — отмечает юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская, которая с начала полномасштабного вторжения изучает вопрос перемещения и депортации украинских детей. А в семьях, по словам Рашевской, пытаются перевоспитать и русифицировать украинских детей, в том числе тех, кто долгое время жил в оккупации.

Об этом свидетельствуют и публичные заявления российских чиновников, в том числе и самой Львовой-Беловой. Через несколько недель после выдачи ордера на арест представительница Путина вышла на пресс-конференцию. Во время нее она сделала еще несколько резонансных заявлений.

К примеру, о том, что украинских детей будут пытаться "адаптировать к жизни в российском обществе". Об этом свидетельствует история 16-летнего Богдана Ермохина из Мариуполя, которого Львова-Белова назвала уже "пророссийским". К тому же парня отдали в Подмосковье в семью Ирины Рудницкой, которая оказалась бывшей российской военной. В местных медиа есть информация, что Богдан поступил в Можайский техникум на специальность механика, а также волонтерит. Украине известно, что именно Богдан Ермохин — это тот парень, который не просто имеет совершеннолетних родных в Украине, но и пытался бежать из РФ, но его перехватили.

"Буквально в последний момент мы с силовыми структурами успели его на границе с Беларусью остановить", — сказала во время выступления уполномоченная, уточнив, что парня вели "украинские агенты", они сбрасывали ему деньги.

Мария Львова-Белова стала олицетворением военных преступлений против детей Украины Фото: NYT

Кроме того, Львова-Белова вспомнила историю Филиппа, которого взяла на воспитание в свою семью. Она ответила на вопрос об адаптации: "Конечно, я не могу сказать, что все проходит гладко и без трудностей. Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москаленка". Но я понимаю, что это связано не с ним, а с восьмилетней пропагандой, которая была на территории Мариуполя". О Филиппе известно, что его родители погибли несколько лет назад, но в оккупированном Мариуполе у него есть совершеннолетние родственники. Мальчик, по словам детей, которые с ним общаются, хотел бы вернуться в Украину.

На этой встрече с журналистами Львова-Белова говорила и о том, что украинским детям не обязательно изучать украинский язык. "Государственный язык у нас русский, а там — по возможностям", — уточнила она.

Советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук также отмечает, что детям запрещают говорить по-украински, их заставляют изучать российский гимн, вставать во время гимна. Если отказываются – наказывают за неповиновение. "У некоторых детей было даже фотоподтверждение, но когда российская сторона передавала их родителям, то заставляла удалять все фото и видео доказательства", — объясняет она.

Для "сложных детей" уже существуют специальные "образовательные" программы и специальные милитаризованные лагеря, такие как "Силы России".

"Уполномоченная подчеркнула возможность получения финансирования на подобные инициативы из федеральных фондов поддержки. Например, из Фонда Путина финансируют проект "Помощь детям-сиротам Донбасса" для прохождения "процесса смены Родины" и привития "русского мира" с помощью российских военных", — говорит Екатерина Рашевская.

О том, что процесс перевоспитания продолжается, свидетельствуют и некоторые дети, которым удалось вернуться в Украину. Так, один из подростков сказал, что поддерживающих Украину в российском детском лагере били "какой-то железной палкой". Он также назвал фамилию сотрудника, причастного к избиению, — Астахов. "Он за безопасность отвечал, а из себя царя строил", — рассказал подросток. Также он сказал, что сотрудники лагеря (а это был лагерь на территории оккупированного Крыма) врали детям по поводу освобождения Херсона украинскими военными, а также говорили, что от них отказались родители, в связи с чем обещали перевезти детей в псковский интернат, чтобы там их усыновили россияне.

С требованием вернуть и возможностью оставить

По официальной информации Министерства реинтеграции, в настоящее время Украине удалось вернуть 328 детей. Они и их попечители становятся свидетелями в соответствующих уголовных производствах как на национальном, так и международном уровнях.

Екатерина Рашевская удивляется, что россияне или не понимают, или не хотят понимать, что перемещение, устройство детей в семье — это международное преступление. "К примеру, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа в своем ежегодном отчете написал, что семьи брали детей, даже без документов. Серьезно — без документов?.. Они сами свидетельствуют, что это такой хаотический процесс. Есть девять детей — бери девять. Есть два ребенка — бери два", — возмущается Рашевская.

Политолог Владимир Молчанов считает, что Россия и дальше будет продолжать практику похищения украинских детей. Он видит как минимум три причины для этого.

Во-первых, для пополнения демографического потенциала.

"Поскольку россияне являются классическими нацистами, они сильно переживают о том, что в России сейчас более половины детей, рожденных на территории РФ, не являются носителями российской внешности и культуры. Это их беспокоит, хотя они не говорят об этом публично. Именно поэтому они пытаются увеличить потенциал вывоза украинских детей, так как немцы делали с польскими, украинскими и русскими детьми, когда мерили им черепа и, если признавали их внешность арийскими, то забирали у родителей, это было преимущественно с малышами, россияне это делают со всеми. В то время как немецкая пропаганда не бралась за перевоспитание подростков, российская считает, что она из кого-либо может сделать образцового россиянина", — отмечает Молчанов.

Во-вторых, с помощью детей Россия давит на украинские власти, подстрекая общество требовать возвращения детей, сомневаться, что эти дети нужны Украине.

В-третьих, во время войны Россия пытается показать себя как гуманное государство, спасающее детей.

"Российское общество смотрит на то, какие "украинцы — фашисты", готовы убить собственных детей или отказаться от них, — продолжает Молчанов. — Недаром же так часто рассказывают истории о Мариуполе и тех, кто "8 лет бомбил Донбасс". Они работают на внутреннюю пропаганду и в некотором роде на некоторую часть западного общества, которое все еще ищет аргументы для поддержки России".

Тем временем тема возвращения детей уже на самом высоком политическом уровне. И не только из-за ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой. При Офисе президента Украины сегодня в процессе создания международная координационная группа по возвращению детей. Также существует Координационный штаб по защите прав ребенка в условиях военного положения, который возглавляет вице-премьер Ирина Верещук. Кроме того, на всех международных площадках от ООН до Европарламента поднимается тема украинских детей. И прежде всего, все требуют от России не только вернуть детей, но и предоставить полные списки тех из них, кого Россия вывезла на свою или временно оккупированные территории. Но пока Россия отказывается.

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