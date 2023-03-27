Разделенная войной. Как живут на освобожденной и оккупированной частях Херсонской области

После деоккупации Херсон стал самым обстреливаемым городом Украины за пределами Донбасса. Сейчас левый берег Херсонщины живет под контролем ВС РФ, без постоянного доступа к интернету и с завышенными ценами на продукты. Фокус пообщался с жителями Херсонской области, которые рассказали о жизни под регулярными обстрелами и в оккупации РФ.

Related video

Херсон под обстрелами. Почти как Донбасс

Российская армия оккупировала Херсон в первые дни после объявления полномасштабной войны — из-за географической близости с аннексированным Крымом, и уже 1 марта ВС РФ вошли в город. Несмотря на то, что отдельные отряды территориальной обороны оказывали сопротивление российским оккупантам, 2 марта мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил об отсутствии в городе украинских сил.

21 сентября президент Владимир Зеленский назначил Галину Луговую главой Херсонской городской военной администрации. По ее словам, нынешнее местонахождение Игоря Колыхаева неизвестно.

Больше 9 месяцев Херсон находился под контролем России. 9 ноября 2022 года в результате украинского контрнаступления российское военное руководство приняло решение покинуть город и весь правый берег Днепра. Отвод армии Сергей Суровикин, который на тот момент занимал пост командующего российскими войсками, назвал "непростым решением". Перед тем, как покинуть Херсон, ВС РФ разрушили его основную инфраструктуру – водо- и электроснабжение, телевышку и телецентр. Были вывезены экспонаты из городских музеев и даже енот из зоопарка. 11 ноября 2022 года в ГУР МО заявили, что Херсон возвращается под контроль Украины.

Через несколько дней после отступления российская армия стала наносить регулярные удары по освобожденным правобережным городам Херсонской области.

Так, обстрелами 14 и 19 декабря было частично разрушено здание областной администрации. 24 декабря российские военные обстреляли центр Херсона: 10 человек погибли, 80 получили ранения.

27 декабря оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру города. 29 января в из-за российского обстрела в Херсоне погибло три человека. 9 марта один из снарядов ВС РФ попал в автобусную остановку – три человека погибло на месте.

Согласно данным разведки Великобритании на начало февраля 2023 года, Херсон — самый обстреливаемый город Украины за пределами Донбасса. 1 февраля городской совет сообщил, что с момента деоккупации российские военные нанесли по Херсону 1739 ударов.

Херсон. Город-призрак без работы и магазинов

После освобождения от российских военных, на улицы Херсона стали выходить местные жители, празднуя возвращение под контроль Украины. Сейчас, как рассказывают горожане, людей стало намного меньше, чем в первые дни после освобождения.

Весь период оккупации Екатерина пробыла в Херсоне. Уже после 11 ноября девушка, в отличии от своих друзей и знакомых, не уехала из города, несмотря на опасность обстрелов. В комментарии Фокусу собеседница рассказывает о жизни после ухода оккупантов.

Важно

Не пошли в коллаборанты. Как РФ задерживает украинцев в оккупации и собирается судить

"Удары не прекращаются ни на день. Есть закономерность: когда ВСУ "отрабатывают" по россиянам, у нас бывает передышка – интенсивность обстрелов снижается. За последние несколько недель не было ударов Градами, только минометы. Хотя в первые месяцы после освобождения Грады обстреливали Херсон регулярно. Нельзя сказать, что в городе есть безопасное место. Да, куда-то прилетает меньше, но все равно прилетает. Сейчас, если у нас есть несколько часов тишины, это уже здорово и неожиданно", – говорит Екатерина.

Девушка рассказывает, что, несмотря на регулярные обстрелы, воздушная тревога зачастую звучит при взлете российской авиации с аэродромов и не распространяется на применение артиллерии. Интенсивные удары по городской инфраструктуре, а также отсутствие рабочих мест, стали главными причинами, по которым жители Херсона покидают город в большем количестве, чем во время оккупации.

"80-85% людей из Херсона выехало. Когда россияне призывали эвакуироваться, выезжали коллаборанты и мнительные люди, подверженные панике. Это те, кого смогли убедить в том, что ВСУ начнут обстреливать город и те, которые понимали, что если РФ заявляют об обстрелах ВСУ, то значит, что обстреливать будет как раз Россия. Но это все равно было не такое количество, как после деоккупации. Какой-то период после освобождения на улицах было много людей и движения. Сейчас же Херсон – это город-призрак, как в типичном фильме про постапокалипсис и конец света. Людей нет, все закрыто, центральные улицы пустые. Люди сидят по домам, либо уехали. Мы выходим на улицу не для того, чтобы наслаждаться жизнью – обычно это короткие перебежки в магазин или на почту", – рассказывает Екатерина.

Как уверяет местная жительница, в Херсоне большинство предприятий и кафе закрылись. Дефицита товаров в городе нет, однако есть проблема с их реализацией – количество магазинов существенно сократилось, а перед немногочисленными работающими супермаркетами выстраиваются большие очереди. Опустевший город Екатерина сравнивает с периодом коронавирусной пандемии.

"Какой смысл возвращаться в Херсон, который постоянно обстреливается и где нет работы? Большинство предприятий не работают. Как ты можешь открыться, если есть постоянная угроза жизни твоим сотрудникам? Во время российской оккупации мы могли купить кофе в заведениях. Но это точно было не в удовольствие, потому что вокруг россияне, которые на тебя смотрят и все это напоминает гетто. Сейчас же есть несколько кафе, которые еще работают, но наслаждения от чашки кофе ты не получишь, потому что не знаешь – прилетит снаряд или нет… Кажется, что это какая-то блажь, но на самом деле это составляет значительную часть психологического здоровья. По сути, у нас локдаун, только с тем отличием, что на улице гуляет не вирус, а вероятность мгновенной смерти", – делится Екатерина.

Сейчас девушка не собирается выезжать из Херсона – возможность дистанционной работы позволяет оставаться в родном городе. При этом Екатерина не верит, что российская армия предпримет повторную попытку наступления на Херсон, а похожие заявления в Государственной Думе РФ называет "влажными мечтами Сальдо".

Митинг в освобожденном Херсоне Фото: The New York Times

"Мы уже свыклись с освобождением и не верится больше в то, как мы жили во время оккупации, когда здесь был полный трындец. Предпочитаю такое состояние, с обстрелами и пустым городом, чем которое было до освобождения. Тогда была полная неволя и постоянный страх. Сейчас я в украинском Херсоне — в своей родной крепости, которую пытаются сжечь, наказать и уничтожить", – заканчивает Екатерина.

Цены в Херсоне. Яйца по 130 гривен и надежда на контрнаступление

После вывода войск из Херсона российская армия сосредоточила силы на левом берегу Днепра, а оккупационные власти разместились в Геническе, назвав город с довоенным населением в 20 тысяч человек "столицей" Херсонской области. По информации британской разведки, это было сделано для удобства управления обороной захваченных юго-западных территорий Украины.

24 февраля 2022 года вооруженные силы России оккупировали город Олешки, что на левом берегу Днепра Херсонской области. В городе прошли проукраинские митинги, но со временем, как рассказывает местная жительница Людмила, горожане стали покидать оккупированную территорию. Основной маршрут – Европа или подконтрольная Украина, транзитом через Крым и Россию. Собеседница рассказывает о ситуации на левобережной Херсонщине и о том, как российские военные обстреливают гражданскую инфраструктуру для дискредитации ВСУ.

"Настроения у большинства из тех, кто остался, одинаковые – ждем Украину, настоящего освобождения. Но есть и маразматичные бабки, которые верят в пропаганду РФ. Также мы видим, как украинские военные отрабатывают по позициям россиян. Работают четко и слаженно, в гражданские здания прилетов от ВСУ не было. Вместе с тем, ВС РФ ставят свою технику на левом берегу и сами же обстреливают оккупированную территорию — для того, чтобы создать картинку для пропаганды, будто украинская армия обстреляла мирных людей", – говорит собеседница.

Важно

Планируем контрнаступление. О чем говорит главком Валерий Залужный с генералами НАТО

Людмила рассказывает, российские военные заселяют гражданские дома, хозяева которых покинули левый берег Днепра. По словам женщины, местные жители стараются лишний раз не выходить на улицу, чтобы не сталкиваться с оккупантами. В случае, если солдат российской армии требует предоставить телефон для проверки, горожане выдают запасной – специально на случай, если нужно выйти из дома.

Она объясняет, что для того, чтобы обесценить украинскую гривну, оккупационная "администрация" установила собственный курс конвертации валют – один рубль приравнивается к одной гривне. Также, из нововведений россиян – запрет на использование терминалов для оплаты банковскими картами.

"Чтобы как-то выжить, люди пошли на работу. От безысходности – лишь бы платили деньги. Так получается, что в некоторых селах в школах преподают учителя или воспитатели без образования. Кому-то же все равно, что происходит и на кого работать. В такой ситуации не знаю, как осуждать коммунальщиков, газовщиков и электриков, которые спасают наше существование. Например, у нас недавно во время ремонтных работ три коммунальщика подорвались на мине – двое из них погибли", – рассказывает Людмила.

Фото: Getty Images

В основном, продукты на оккупированную территорию поставляют из Крыма. Местные говорят, что, несмотря на низкое качество, стоимость таких товаров сильно завышена. Также в Херсонскую область завозят продукты из временно неподконтрольных Мелитополя и Бердянска.

Людмила приводит цены в Херсоне на "импортные" товары. Хлеб – 40-50 гривен. Молоко – 50-70 грн., килограмм творога – 200 грн., сметана 0,5 – 180 грн. Кефир – 60 грн., мясо – 350-380 грн. за килограмм. Яйца – 100-130 за 10 штук.

20 марта оккупационная "администрация" Олешек сообщила о намерении вернуть городу советское название Цюрупинск. Местных такие заявления уже не удивляют. Ориентируясь на интервью военного руководства Украины и информацию иностранных СМИ, проукраинские граждане ожидают анонсированное весеннее контрнаступление ВСУ.

"Жить во всем этом кошмаре тяжело морально. Херсон хоть и безбожно обстреливают, но там хотя бы нет россиян.Потому что ты никогда не знаешь, что придет им в голову, что они придумают. Нам остается только ждать украинскую армию. Мы очень радовались освобождению Херсона, но при этом понимали, что до нас очередь может дойти позже", – говорит женщина.

В конце разговора Людмила объясняет – постоянный доступ к мобильной связи есть только при наличии сим-карты российского оператора. Для ее получения абоненту нужно указать личные данные. По этой причине многие украинцы на оккупированных территориях остаются без постоянного интернета и объективной информации. Пропагандистские сюжеты федеральных каналов РФ – единственный источник новостей, который предлагают российские "власти".

Важно