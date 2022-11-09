ВС РФ уходят из Херсона и займут оборону на левом берегу Днепра, — Суровикин (видео)

Приказ об отводе войск из правого берега Херсонской области отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Освободившиеся оккупанты будут задействованы для наступательных операций на других направлениях.

Related video

Командующий российскими войсками на войне в Украине Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы ВС РФ покинули правый берег Днепра оккупированной Херсонской области и заняли оборону на левом. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Глава российского оборонного ведомства согласился со словами Суровикина и во время трансляции на российском телевидении отдал приказ отвести войска РФ за реку Днепр.

Командующий оккупационными войска заявил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, а "жизни людей постоянно в опасности".

"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", — добавил он.

Суровикин также рассказал, что отвод российской армии с правого берега Херсонской области осуществлен "в ближайшие сроки", а соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

"Освободившиеся после отхода с правого берега Днепра силы будут задействованы для наступательных операций на других направлениях", — сообщил командующий ВС РФ в Украине.

Напомним, 9 ноября депутат областного совета Херсона Сергей Хлань заявлял, что ВС РФ готовят отход с правого берега Херсонской области. Он рассказал, что оккупанты подорвали все мосты, чтобы притормозить давление ВСУ.

В этот же день на многих зданиях в Херсоне исчезли российские флаги.