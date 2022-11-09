"Подорвали все мосты": ВС РФ готовят отход с правого берега Херсонской области, — депутат

Россияне покинули Бериславский район Херсонской области. Однако в тоже время усилили фортификационные сооружения личным составом в двух районах региона, чтобы обеспечить отход своих частей с линии фронта.

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Российские оккупанты подрывают абсолютно все мосты, которые есть на правом берегу Днепра Херсонской области. Об этом рассказал депутат херсонского областного совета Сергей Хлань на брифинге.

Сообщается, что ВС РФ подорвали мосты в оккупированных Дарьевке, Тягинке, Снигуревке Николаевской области в сторону Херсона, Новокаирах и Миловом.

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Милово. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины", — рассказал он.

Сергей Хлань добавил, что таким образом российские войска готовят себе отход, чтобы притормозить давление со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, ВС РФ покинули Бериславский район Херсонской области.

В тоже время россияне усилили фортификационные сооружения личным составом в районе Каховской ГЭС и в поселке Надднепрянское.

"Я так понимаю эти усиления оккупанты делают именно для того, чтобы обеспечить отход своих частей с линии фронта. Можно говорить о том, что под натиском ВСУ готовятся к тому, чтобы это выглядело как плановый отступ с линии фронта", — отметил Хлань.

Напомним, 9 ноября российские военные корреспонденты начали заявлять, что ВС РФ покидают свои позиции на правом берегу Херсонской области. Они утверждают, что отступление из-под Херсона якобы является не военным, а политическим решением руководства РФ.

Тем временем со зданий в оккупированном Херсоне начали исчезать российские флаги.