Российские оккупанты под Херсоном отступают на левый берег Днепра, — росСМИ

Российские "военкоры" говорят о том, что отступление из-под Херсона является не военным, а политическим решением руководства РФ.

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Российские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что подразделения ВС РФ покидают свои позиции на правобережной части Николаевской и Херсонской областях и переправляются на левый берег реки Днепр. Кроме того российские паблики сообщают, что Кремль готовит некое "важное заявление по Херсону", которое огласят вечером, 9 ноября.

В частности информация появилась на каналах так называемых военных корреспондентов Юрия Котенка, Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина и других.

В пабликах выкладывают видео, где на административных зданиях Херсона исчезают российские флаги, а также пишут о том, что город изрядно опустел, нет интернета и мобильной связи, отсутствует комендатура.

Котенок полагает, что решение оставить город принято не по военным, а по политическим мотивам, однако оно является шокирующим для тех, кто воюет в Украине и разделяет убеждения "русского мира".

"Судя по снятым флагам с административных зданий Херсона, Россия все же оставляет Херсон, о чем уже сообщили наши ведущие каналы. Ранее ключевой датой кулуарно обозначали 10 ноября — дату, к которой российские подразделения должны покинуть столицу субъекта", — написал "военкор".

Также сообщается о тяжелых боях в районе Снигиревки, где российские оккупанты вынуждены были отходить на запасные позиции.

Ранее сообщалось, что в районе временно оккупированной Снигиревки взорваны мосты. В соцсетях пишут, что предварительно, его подорвали российские военные.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер 8 ноября заявил, что Соединенные Штаты предоставят военную помощь Украине, чтобы помочь ВСУ освободить территорию Херсонской области до начала зимы. По его словам в приоритете остаются поставки систем ПВО.