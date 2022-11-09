Битва за Херсон: США помогут Украине вернуть регион до начала зимы, — Пентагон

Генерал Пэт Райдер отметил, что США предоставляют помощь согласно запросам Минобороны Украины, но в приоритете остаются поставки систем ПВО.

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Российские войска возле временно оккупированного Херсона окапываются и готовят оборонительные сооружения. В свою очередь Соединенные Штаты на сегодняшний день сосредоточены на том, чтобы помочь Вооруженным силам Украины освободить территории до наступления зимнего времени. Об этом 8 ноября в ходе брифинга рассказал представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

По мнению американского генерала, обе стороны столкнуться со сложностями, связанными с погодными условиями — по мере приближения зимы такие факторы, как рельеф местности, грязь, снег, гололед, будут представлять проблему не только для украинской армии, но и для россиян. Поэтому украинские войска используют время и продолжают контрнаступление, а оккупанты укрепляют свои оборонительные позиции.

"И поэтому наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на поддержке украинцев в этой борьбе по мере того, как мы будем входить в зимнее время, чтобы у них был наилучший шанс вернуть свою территорию", — сказал Райдер.

Журналисты задали вопрос о какой именно помощи идет речь, намекнув на запрос украинской стороны на поставку систем C-RAM, которые необходимы для борьбы с иранскими дронами. На это представитель Пентагона ответил, что США предоставляет военную помощь согласно запросам из Министерства обороны Украины и после консультаций с союзниками и партнерами. Однако в приоритете остаются поставки систем ПВО.

Ранее сообщалось, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Глава Минобороны Украины Алексей Резников не уточнил, когда именно была осуществлена поставка, но отметил, что западные ЗРК существенно усилят противовоздушную оборону Украины.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о скорой "развязке событий" в регионе. По его словам, Херсон находится в ожидании, но оккупанты готовы к любым решением, даже самым сложным.