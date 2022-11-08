"Готовы к сложным решениям": оккупанты в Херсоне анонсируют "развязку событий" в ближайшие дни

По словам коллаборанта Кирилла Стремоусова, организованная эвакуация жителей правобережной части Херсонской области завершена. В дальнейшем люди могут переправляться на левый берег в частном порядке.

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Так называемый "заместитель главы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал скорую "развязку событий" и готовность к принятию "самых сложных решений". Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным", –– прокомментировал коллаборант.

По его словам, организованная эвакуация жителей правобережной части Херсонской области уже завершилась. Теперь люди, желающие выехать на левый берег, могут сделать это в частном порядке.

Стремоусов отметил, что Херсон сейчас находится в состоянии ожидания.

"То ли Николаев в ближайшие время будет освобождаться, то ли Херсон, который стал центром всего внимания и является стратегически важной точкой во всех тех процессах, которые происходят в сегодняшнем противостоянии добра и зла, справедливости и неверия", — высказался пророссийский политик.

Пособник оккупантов уверяет, что электричество и связь в захваченном областном центре восстановлены, а также якобы продолжается подготовка к отопительному сезону.

"Социальные выплаты и паспорта граждан Российской Федерации соответствующие службы продолжают выдавать, они накапливаются независимо от срока давности", –– добавил он.

Напомним, 18 октября новый командующий объединенной группировкой Вооруженных сил России на войне против Украины Сергей Суровикин заявил, что ситуацию на фронте для ВС РФ можно описать, как напряженную. Он не исключил принятие "непростых решений" в отношении оккупированного Херсона.

Ранее Фокус рассказывал, что в Кремле готовятся сдавать Херсон и написали методички, как объяснить отход ВС РФ.