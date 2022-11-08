"Готові до складних рішень": окупанти в Херсоні анонсують "розв'язку подій" найближчими днями

За словами колаборанта Кирила Стремоусова, організовану евакуацію жителів правобережної частини Херсонської області завершено. Надалі люди можуть переправлятися на лівий берег у приватному порядку.

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Так званий "заступник голови адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов анонсував швидку "розв'язку подій" та готовність до прийняття "найскладніших рішень". Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

"Уже найближчими днями в Херсоні очікують розв'язку подій. Ми готові до будь-яких рішень, навіть найскладніших", — прокоментував колаборант.

За його словами, організована евакуація мешканців правобережної частини Херсонської області вже завершилась. Тепер люди, які бажають виїхати на лівий берег, можуть зробити це приватно.

Стремоусов зазначив, що Херсон зараз перебуває у стані очікування.

"Чи то Миколаїв найближчим часом буде звільнятися, чи Херсон, який став центром всієї уваги і є стратегічно важливою точкою у всіх тих процесах, які відбуваються в сьогоднішньому протистоянні добра і зла, справедливості та зневіри", — висловився проросійський політик.

Пособник окупантів запевняє, що електрику та зв'язок у захопленому обласному центрі відновлено, а також нібито триває підготовка до опалювального сезону.

"Соціальні виплати та паспорти громадян Російської Федерації відповідні служби продовжують видавати, вони накопичуються незалежно від терміну давності", — додав він.

Нагадаємо, 18 жовтня новий командувач об'єднаного угрупування Збройних сил Росії на війні проти України Сергій Суровікін заявив, що ситуацію на фронті для ЗС РФ можна описати як напружену. Він не відкинув ухвалення "непростих рішень" щодо окупованого Херсона.

Раніше Фокус розповідав, що у Кремлі готуються здавати Херсон та написали методички, як пояснити відхід ЗС РФ.