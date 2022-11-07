У Кремлі готуються здавати Херсон і написали методички, як пояснити відхід ЗС РФ, ЗМІ

За інформацією журналістів, пропагандисти мають підготувати росіян до відступу армії. У кремлівських методичках херсонський напрямок називають найскладнішим у "спецоперації".

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У Кремлі підготували спеціальні методи для пропагандистів, щоб підготувати громадську думку до здачі Херсона. Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на свої джерела.

Журналісти ознайомилися з двома документами, які дають інструкції, як розповідати росіянам про провал ЗС РФ у Херсоні.

В одній із методичок вказується, що херсонський напрямок є "найскладнішим на поточному етапі спецоперації". У Кремлі це пропонують пов'язувати з тим, що українська армія хоче показати свою боєздатність, щоб і надалі отримувати військову допомогу Заходу.

"Російські війська прагнуть зберегти життя мирних жителів і особового складу", — так пропагандисти пояснюватимуть відступ своїх військових.

Як зазначається, НАТО й Україна нібито кинули всі сили на звільнення Херсона, що загрожує "величезним кровопролиттям".

"Противник хоче, щоб Херсон став пасткою для Росії, полем битви з десятком тисяч жертв", — передають журналісти текст методички.

Пропагандисти повинні також донести думку, що ведення міських боїв є недоцільним, оскільки вони "найважчі та найруйнівніші".

Порівняння з Полтавською битвою

У другому кремлівському документі йдеться про виступ дипломата, історика та політолога, члена наукової ради при Раді безпеки РФ Анатолія Торкунова. У межах зустрічі Путіна з істориками Торкунов говорив про Полтавську битву. Зокрема, він заявив, що до перемоги в ній Петро "відходив до Полтави", і саме відступ призвів до "перелому у війні".

Джерела видання, наголошують, що нині керівництво країни-агресора називають здачу Херсона "небажаним", але "ймовірним" варіантом розвитку подій. Водночас раніше в Москві заявляли, що "Росія назавжди" на територіях, окупованих буквально з перших днів повномасштабного вторгнення.

Як кажуть джерела, у питанні здачі Херсона все залежить від ЗСУ. Якщо наступ буде, то Росія, швидше за все, залишить місто. Однак останнє слово про відхід російської армії все одно залишається за Путіним.

Водночас у Москві все одно сподіваються провести ще один масштабний наступ на Україну протягом зими.

Нагадаємо, Шон Белл, відставний віцемаршал королівських ВПС і військовий аналітик, розповів про можливі плани Володимира Путіна на окуповані міста південної частини України. За словами військового дослідника, варто враховувати ту обставину, що для українців штурм Херсона є неприйнятним. За нього довелося б заплатити надто високу ціну.