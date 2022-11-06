"Оточити і затягнути петлю": віцемаршал розповів про тактику ЗСУ та плани Путіна на Херсон

За словами військового дослідника Шона Белла, розпорядження Путіна про евакуацію може бути лише прикриттям для продовження боїв. А для українців штурм міста є неприйнятним.

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Шон Белл, відставний віцемаршал королівських ВПС і військовий аналітик, розповів про можливі плани російського президента Володимира Путіна на окуповані міста південної частини України. Наразі відбувається евакуація із західного берега Дніпра, проте справжні причини для цього поки що не зрозумілі. Про це повідомляє Sky News.

"Путін розпорядився про військову евакуацію Херсона, це відомо, і цьому є підтвердження, але чи буде після цього дійсно евакуація або ж це лише прикриття для продовження боїв — чесна відповідь на це питання: ми не знаємо", — пояснив Белл.

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За словами військового дослідника, варто враховувати ту обставину, що для українців штурм міста є неприйнятним. За нього довелося б заплатити надто високу ціну.

"Це коштуватиме дорого Україні", — сказав він. "Практично точно кращою тактикою для України буде — оточити, затягнути петлю та ізолювати російські війська. Саме тому вони руйнують мости і все навколо Запоріжжя", — пояснив він.

"Це створює великий виклик для Росії, вони намагаються посилити своїх товаришів у Херсоні, тому перед ними дилема — евакуювати їх чи ні? Відповідь — ми не знаємо. Більшість аналітиків сходяться на думці, що Росія піде, але подивимося, що буде", — сказав експерт.

Нагадаємо про підрив опори ЛЕП у Херсоні. Окупанти залишили Херсон без води й електрики. Окупаційна адміністрація заявила про теракт, який нібито вчинили українські диверсанти. За словами представників Херсонської облради, підрив ЛЕП — справа рук самих окупантів.

Раніше Фокус повідомляв, що, відповідно до супутникових знімків, російські війська формують три лінії оборони під Херсоном. Росіяни зводять оборонні рубежі навіть на березі моря.