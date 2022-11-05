ВС РФ создают три линии обороны под Херсоном: опубликованы спутниковые снимки

По мнению аналитика Бенджамина Питтета, оккупанты планируют покинуть единственный захваченный областной центр. Оборонительные рубежи, судя по снимкам, россияне возводят даже на берегу моря.

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Армия РФ готовиться покинуть Херсон. На левом берегу Днепра готовятся новые рубежи обороны. Об этом сообщает аналитик Бенджамин Питтет.

Оккупанты обустраивают три линии обороны на левом берегу Херсона. Аналитик опубликовал спутниковые изображения того, где ВС РФ обустраивают новые линии обороны, и где она находится сейчас. Позиции учитывают особенности местности. Днепр имеет много каналов, которыми и пользуются оккупанты.

[ + – ] Красное - нынешная линия фронта, остальные три - новые рубежи обороны на левом берегу Днепра

Российские войска строят линию обороны даже на берегу Черного моря.

[ + – ] Линия обороны на Черном море

[ + – ] ВС РФ возводят оборонительные рубежи на берегу Черного моря

Позиции содержат в себе траншеи и позиции для бронетехники. Питтет опубликовал спутниковый снимок из Голой Пристани Херсонской области. Дата спутникового изображения 4 ноября.

[ + – ] Окопы и позиции для бронетехники в Голой Пристани

В местах, где сложно прорыть траншею, ВС РФ ставят бетонные позиции. Однако у аналитика вызывает вопросы их эффективность.

[ + – ] Бетонные бункеры в Новой Каховке

Помимо этого спутник зафиксировал оборонительные позиции в 18 км от Днепра. Подобные сооружения оккупанты продолжают создавать.

[ + – ] Оборонительные сооружения в 18 км от Днепра

Исходя из увиденного, Питтет приходит к выводу, что РФ готовиться покинуть Херсон.

Напомним, в Минобороны Украины не исключают выход ВС РФ из Херсона. Однако этому будут способствовать действия ВСУ.

Также оккупанты проводят "эвакуацию" украинцев из Херсона. В ВСУ заявляют, что ВС РФ не покидают Херсон, а наоборот усиливают оборону. А сообщения о подготовке отхода — ловушка для украинской армии.