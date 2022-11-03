"Ничего нет": ВС РФ вывезли из Херсона все "скорые", автобусы и пожарные машины

По данным ГУР, оккупанты принудительно выселяют жителей города из собственных квартир и домов в рамках "эвакуации". Туда заселяются переодетые в гражданское российские военные.

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Российские войска в Херсоне грабят не только дома жителей города, но и предприятия. В областном центре разграблено абсолютно все коммунальное имущество, которое обеспечивало жизнедеятельность оккупированного города. Об этом рассказала начальница Херсонской городской военной администрации Галина Лугова в интервью "Радио Свобода".

"Коммунальное предприятие "Херсонгорводоканал", имевшее на своем балансе большое количество именно технических средств, машин, это все вывезено, ничего нет. Такая же ситуация у предприятия "Херсонгаз". Оно полностью опустошено", — сообщила она.

Кроме того, оккупанты вывезли из Херсона весь автопарк, пополненный 30 автобусами, машины "скорой помощи" и пожарные.

"Наш автопарк, который был пополнен 30 автобусами, они все вывезли. "Скорые помощи", которые были в городе, все вывезены, пожарные машины — никакой не осталось", — рассказала она.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что в оккупированных районах Херсонской области российские оккупанты объявили о проведении "ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии".

Сообщается, что если владельцы имущества не появятся в установленные сроки, чтобы заявить о своем праве на собственность, имущество будет "национализировано", то есть, похищено. Затем его передадут на баланс созданной россиянами фейковой компании "Херсоноблэнерго". После этого имущество планируют вывезти на территорию России.

Кроме того, в рамках "эвакуации" из правого берега Днепра Херсонской области местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов. Туда заселяются переодетые в гражданское российские военные. Также у местных отбирают автомобили для использования оккупационных войск.

Напомним, 3 ноября СМИ сообщали, что главврач в Новой Каховке продала аппараты МРТ и КТ в Симферополь. Из-за действий коллаборантки Екатерины Грибовской захваченный город в Херсонской области остался без важного медоборудования.

1 ноября СМИ сообщали, что ВС РФ вывозят экспонаты из херсонского областного художественного музея.