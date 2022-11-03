"Нічого немає": ЗС РФ вивезли з Херсона всі "швидкі", автобуси та пожежні машини

За даними ГУР, окупанти примусово виселяють мешканців міста зі своїх квартир та будинків у межах "евакуації". Туди заселяються переодягнені у цивільне російські військові.

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Російські війська у Херсоні грабують не лише будинки мешканців міста, а й підприємства. В обласному центрі пограбовано абсолютно все комунальне майно, яке забезпечувало життєдіяльність окупованого міста. Про це розповіла начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Комунальне підприємство "Херсонміськводоканал", яке мало на своєму балансі велику кількість саме технічних засобів, машин, це все вивезено, нічого немає. Така сама ситуація у підприємства "Херсонгаз". Воно повністю спустошене", — повідомила вона.

Крім того, окупанти вивезли з Херсона весь автопарк, поповнений 30 автобусами, машини "швидкої допомоги" та пожежні.

"Наш автопарк, який поповнений 30 автобусами, вони всі вивезли. "Швидкі допомоги", які були у місті, всі вивезені, пожежні машини — ніякої не залишилося", — розповіла вона.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що в окупованих районах Херсонської області російські окупанти оголосили про проведення "ревізії об'єктів сонячної генерації електроенергії".

Повідомляється, що якщо власники майна не з'являться у встановлений термін, щоб заявити про своє право на власність, майно "націоналізують", тобто викрадуть. Потім його передадуть на баланс створеної росіянами фейкової компанії "Херсонобленерго". Після цього майно планують вивезти на територію Росії.

Крім того, у межах "евакуації" із правого берега Дніпра Херсонської області місцевих мешканців примусово виселяють із квартир та будинків. Туди заселяються переодягнені у цивільні російські військові. Також місцеві відбирають автомобілі для використання окупаційних військ.

Нагадаємо, 3 листопада ЗМІ повідомляли, що головлікарка у Новій Каховці продала апарати МРТ та КТ у Сімферополь. Через дії колаборантки Катерини Грибовської захоплене місто на Херсонщині залишилося без важливого медобладнання.

1 листопада ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ вивозять експонати з Херсонського обласного художнього музею.