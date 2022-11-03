Головлікарка лікарні у Новій Каховці продала апарати МРТ та КТ у Сімферополь, – ЗМІ

Через дії колаборантки Катерини Грибовської захоплене місто в Херсонській області залишилося без важливого медобладнання. У жовтні підсобниця окупантів отримала спеціальну відзнаку "Команда Путіна".

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Так звана головна лікарка Центральної районної лікарні в окупованій Новій Каховці Херсонської області Катерина Грибовська продала апарати МРТ, КТ та УЗД до Сімферопольської центральної районної клінічної лікарні. Про це пише українське видання "Риа Мелитополь".

Як уточнюється, через дії колаборантки захоплене місто залишилося без важливого медичного обладнання.

За даними журналістів, Грибовська вже втекла з Херсонської області, де йдуть бойові дії, на територію Росії.

[ + – ] Катерина Грибовська отримала знак "команда Путіна"

Раніше в жовтні проросійські ЗМІ повідомляли, що посібниця окупантів отримала спеціальну відзнаку "Команда Путіна" — "за особливі заслуги в роботі". Цікаво, що в статті не називають прізвище "головлікарки", а вказують її лише на ім'я по батькові — Катерина Вікторівна, однак у статті є її фото.

Уродженка Нової Каховки Катерина Грибовська до 2014 року мешкала в Одесі, але після цього виїхала з обласного центру.

Влітку 2022 року російська влада "призначила" її головною лікаркою лікарні в окупованому місті Херсонської області.

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що ЗСУ, швидше за все, зможуть завершити операцію зі звільнення окупованого Херсона до кінця листопада. За його словами, в обласному центрі зараз зосереджено найбільш підготовлені та боєздатні підрозділи російських військ.

Раніше мешканці Херсона розповіли, як окупанти насильно виселяють із міста.