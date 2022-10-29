"До кінця наступного місяця": Буданов розповів, коли ЗСУ звільнять Херсон

Нині в місті зосереджені найпідготовленіші та найбоєздатніші підрозділи ЗС РФ. Звільнення Херсона без бою не відбудеться, але ЗСУ намагаються пом'якшити майбутню битву настільки, наскільки це можливо.

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Збройні сили України, найімовірніше, зможуть завершити операцію зі звільнення окупованого Херсона до кінця листопада. Про це розповів голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Drive.

За його словами, в обласному центрі зараз зосереджені найбільш підготовлені та боєздатні підрозділи російських військ. Вони складають кістяк угруповання, їх також посилюють за рахунок мобілізованого особового складу.

"Велика їхня частка припадає на повітряно-десантні війська РФ, російські сили спеціальних операцій і морську піхоту, тобто найбоєздатніші підрозділи, які є в Росії", — сказав він.

Скільки ЗС РФ зосереджено на Херсонському напрямі?

Кирило Буданов розповів, що кількість військових у російських підрозділах, які можуть нести небезпеку для ЗСУ, становить близько 40 тисяч.

"Це війська в Херсоні, а також просто в районах західного берега річки Дніпро, а також війська, які підтримують дії західного берега, але розміщені на східному березі", — зазначив голова ГУР.

Він також додав, що звільнення міста без бою не відбудеться, але українська армія намагається пом'якшити прийдешню битву настільки, наскільки це можливо.

Яка стратегія в ЗСУ?

Наразі українські військові намагаються оточити Херсон, проте російські війська протистоять цьому. Окупанти намагаються перешкодити просуванню ЗСУ вперед, а бої йдуть щодня.

Чи підірвуть ЗС РФ греблю Каховської ГЕС?

За інформацією ГУР, якщо Росія ухвалить рішення вчинити теракт на Каховській ГЕС, то буде підірвано лише дорогу, яка проходить через греблю, щоб зробити її неможливою для транспортних засобів ЗСУ, а також гідрозатвори греблі, що спричинить лише часткове руйнування об'єкта.

За словами Буданова, це може статися лише після повернення Херсона під контроль України, щоб завадити просуванню ЗСУ на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, 29 жовтня Стратком повідомив, що ЗС РФ вивезли всю військову техніку з аеродрому Чорнобаївки Херсонської області. Об'єкт був важливим командним пунктом угруповання армії РФ, а також багатьох формувань і з'єднань.

Раніше, 24 жовтня, Кирило Буданов розповів, що російські війська найближчим часом не збираються виходити з Херсона. За його словами, зараз із міста вивозять окупаційні адміністрації, готівку та сервери, якщо потрібно буде швидко покинути місто.