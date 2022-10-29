ЗС РФ вивезли всю військову техніку з аеродрому Чорнобаївки, — СтратКом (фото)

Об'єкт був важливим командним пунктом угруповання армії РФ, а також багатьох формувань і з'єднань. Із початку окупації Херсонської області ЗС РФ не залишали Чорнобаївку, незважаючи на регулярні удари ЗСУ.

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Російські війська вивезли всю військову техніку з аеродрому окупованої Чорнобаївки Херсонської області. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, надавши супутникові знімки за 27 жовтня.

У відомстві зазначили, що з початку окупації Херсонської області російські війська не залишали Чорнобаївку, незважаючи на постійні удари Збройних сил України по скупченнях ворога.

"Варто згадати, що з початку окупації Херсонщини навіть постійні знищення ка*апської техніки силами ЗСУ в цьому аеропорту не були приводом покинути їхню позицію", — сказано в повідомленні.

[ + – ] Аеродром у Чорнобаївці [ + – ] Аеродром у Чорнобаївці [ + – ] Аеродром у Чорнобаївці

У військовому виданні Defence Express зазначають, що на опублікованих супутникових знімках можна побачити лише покинуті окопи для техніки, якими переритий аеродром. Саме в них росіяни намагалися приховати свою техніку від регулярних ударів.

Сам об'єкт був важливим командним пунктом угруповання армії РФ, а також багатьох формувань і з'єднань, у тому числі 22 армійського корпусу, 7-ї десантно-штурмової дивізії, 127-ї окремої бригади розвідки та 20-ї мотострілецької дивізії.

Журналісти додали, що мотиви відходу армії РФ із Чорнобаївки є "очевидними", бо до лінії зіткнення залишилося 20 км, що робить її прифронтовою зоною.

[ + – ] Лінія фронту станом на 29 жовтня за даними DeepState

Нагадаємо, 28 жовтня в ОК "Південь" зазначали, що російські війська намагаються розробити кілька варіантів розвитку подій на півдні України. У відомстві розповіли, що через велику кількість особового складу окупанти можуть "розшаруватися". ЗС РФ готують оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, але можуть залишити кілька підрозділів для утримання правого.

27 жовтня глава ГУР розповів, що ЗС РФ стягують в окупований Херсон мобілізованих росіян. Їх використовують як гарматне м'ясо. За його словами, росіяни готуються до вуличних боїв у місті.