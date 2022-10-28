"Певна сум'яття": ЗС РФ готують кілька сценаріїв розвитку подій на півдні, — ОК "Південь"

Через велику кількість особового складу окупанти можуть "розшаруватися". ЗС РФ готують оборону на лівому березі Дніпра на Херсонщині, але можуть залишити деякі сили для утримання правого.

Related video

Російські війська зараз намагаються розробити кілька планів дій на півдні України. Через велику кількість особового складу окупанти можуть "розшаруватись на кілька епізодів". Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

Вона наголосила, що Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій. За її словами, зараз ЗС РФ готує оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, але може залишити деякі сили для утримання правого. Крім того, окупанти намагаються показати місцевим жителям, які залишилися, підготовку до вуличних боїв.

"Те, що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, які там залишаються, підготовку до вуличних боїв — це також одна з характеристик їхньої поведінки", — сказала спікерка.

Наталія Гуменюк також розповіла, що заяви Росії про нібито наміри України підірвати Каховську ГЕС чи "брудну бомбу" мають на меті відволікання від справжніх процесів.

"Тобто вони постійно якісь інсинуації намагаються вкидати, щоб створити це відволікання від справжніх процесів", — додала вона.

Речниця ОК "Південь" заявила, що українські військові відстежують дії росіян і розуміють, що відбувається.

"В окупантів певне сум'яття є, оскільки вони розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як можуть розвиватися далі події", — підсумувала вона.

Нагадаємо, 27 жовтня Володимир Зеленський заявив, що російські військові лише вдають, що відступають із Херсона. За його словами, ЗС РФ не готові залишити місто навіть у разі загрози оточення ЗСУ.

Глава ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія стягує в окупований обласний центр мобілізованих росіян. За його словами, їх використовують як гарматне м'ясо. Вводночас окупанти готуються до вуличних боїв.