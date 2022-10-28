"Определенная сумятица": ВС РФ готовят несколько сценариев развития событий на юге, — ОК "Юг"

Из-за большого количества личного состава оккупанты могут "расслоиться". ВС РФ готовят оборону на левом берегу Днепра в Херсонской области, но могут оставить некоторые силы для удержания правого.

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Российские войска сейчас пытаются разработать несколько планов действий на юге Украины. Из-за большого количества личного состава оккупанты могут "расслоиться на несколько эпизодов". Об этом рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

Она отметила, что Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям развития событий. По ее словам, сейчас ВС РФ готовят оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, но могут оставить некоторые силы для удержания правого. Кроме того, оккупанты пытаются показать оставшимся местным жителям подготовку к уличным боям.

"То, что они пытаются вложить в сознание остающихся там граждан подготовку к уличным боям — это также одна из характеристик их поведения", — сказала спикер.

Наталия Гуменюк также рассказала, что заявления России о якобы намерениях Украины подорвать Каховскую ГЭС или "грязную бомбу" имеют цель отвлечения от настоящих процессов.

"То есть они постоянно какие-то инсинуации пытаются вбрасывать, для того чтобы создать это отвлечение от настоящих процессов", — добавила она.

Спикер ОК "Юг" заявила, что украинские военные отслеживают действия россиян и понимают, что происходит.

"У оккупантов определенная сумятица есть, поскольку они разрабатывают и прокручивают сейчас несколько разных сценариев, как могут развиваться дальше события", — подытожила она.

Напомним, 27 октября Владимир Зеленский заявил, что российские военные лишь делают вид, что отступают из Херсона. По его словам, ВС РФ не готовы покинуть город даже при угрозе окружения ВСУ.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия стягивает в оккупированный областной центр мобилизированных россиян. По его словам, их используют как "пушечное мясо". Тем временен оккупанты готовятся к уличным боям.