ВС РФ остаются в Херсоне: Зеленский рассказал о блефе Москвы (видео)

По оценке главы государства, российские военные не готовы покинуть город даже под угрозой окружения ВСУ. Оккупационное командование за последние 2 недели перебросило на правый берег города около 3 тысяч солдат, говорят эксперты.

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Российские военные лишь делают вид, что отступают из Херсона. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Я не вижу, чтобы русские массово бежали из Херсона. Они делают вид, что это якобы стратегическое отступление. На самом деле они не готовы покинуть регион, даже если рискуют оказаться в окружении наших войск", — сказал глава государства.

Российское командование, по словам Зеленского, держит свои лучшие подразделения в регионе и ждет, когда ВСУ перебросят туда войска с других направлений.

[ + – ] Зеленский говорит об информационной операции Москвы в Херсоне

"Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти", — продолжил президент.

Зеленский уверен в полном освобождении Херсонской области в перспективе.

"Цена этого слишком высока — это смерти людей. Мы просим больше оружия для спасения жизней наших солдат. Русские не хотят останавливаться, у них с самого начала был один и тот же план — оккупировать всю Украину", — заметил он.

Украинское командование, как подчеркнул президент, не может относиться к людям так, как российские генералы

"Для нас важны жизни, не можем сказать: идите туда и умирайте. Мы ищем пути, просим больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей", — сказал Зеленский.

Напомним, что оккупационная администрация Херсонской области недавно переехала на левый берег Днепра. Также россияне переместили с правого берега около 70 тыс. человек.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов отмечал, что руководство РФ завозит в Херсон мобилизованных, их превратят в "пушечное мясо". Командование захватчиков может готовиться к уличным боям в областном центре.

Фокус ранее опрашивал экспертов по поводу отступления ВС РФ из Херсона. По их словам, за последние две недели на правый берег города переместили около 3 тысяч российских военных.