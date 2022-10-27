ЗС РФ залишаються у Херсоні: Зеленський розповів про блеф Москви (відео)

За оцінкою глави держави, російські військові не готові залишити місто навіть під загрозою оточення ЗСУ. Окупаційне командування за останні 2 тижні перекинуло на правий берег міста приблизно 3 тисячі солдат, кажуть експерти.

Related video

Російські військові лише вдають, що відступають з Херсона. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Я не бачу, щоб росіяни масово тікали з Херсона. Вони вдають, що це нібито стратегічний відступ. Насправді вони не готові залишити регіон, навіть якщо ризикують опинитися в оточенні наших військ", — сказав глава держави.

Російське командування, за словами Зеленського, тримає свої найкращі підрозділи в регіоні та чекає, коли ЗСУ перекинуть туди війська з інших напрямків.

[ + – ] Зеленський говорить про інформаційну операцію Москви у Херсоні

"Це була їхня інформаційна операція, вони не готові покинути Херсон. Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не зможуть вийти", — продовжив президент.

Зеленський упевнений у повному звільненні Херсонської області в перспективі.

"Ціна цього надто висока — це смерті людей. Ми просимо більше зброї для порятунку життів наших солдат. Росіяни не хочуть зупинятися, у них із самого початку був один і той же план — окупувати всю Україну", — зауважив він.

Українське командування, як підкреслив президент, не може ставитись до людей так, як російські генерали.

"Для нас важливі життя, не можемо сказати: йдіть туди і вмирайте. Ми шукаємо шляхи, просимо більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що окупаційна адміністрація Херсонської області нещодавно переїхала на лівий берег Дніпра. Також росіяни перемістили з правого берега майже 70 тисяч людей.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов зазначав, що керівництво РФ завозить у Херсон мобілізованих, їх перетворять на "гарматне м'ясо". Командування загарбників може готуватися до вуличних боїв в обласному центрі.

Фокус раніше опитував експертів із приводу відступу ЗС РФ з Херсона. За їхніми словами, за останні два тижні на правий берег міста перемістили майже три тисячі російських військових.