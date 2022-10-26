Росіяни створюють ілюзію відступу з Херсона, але підтягують мобілізованих

Незважаючи на заяви пропагандистських ЗМІ, на правому березі обласного центру дислокуються елітні підрозділи ЗС РФ, які мають досвід і серйозне забезпечення.

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Експерти кажуть, що протягом останніх двох тижнів на правий берег Херсона було переміщено майже три тисячі російських військовослужбовців. Здебільшого — мобілізовані солдати, про це йдеться у матеріалі Фокусу, присвяченому ситуації в окупованому Херсоні.

Крім того, на правому березі знаходяться і елітні підрозділи окупаційної армії: десантно-штурмові, танкісти, морські піхотинці, мотострілецькі підрозділи, які мають відповідний досвід, підготовку та забезпечення.

"Зараз росіяни спрямовують на Херсонщину війська через територію окупованого Криму, а потім із лівого берега Дніпра на правий, — каже Фокусу військовий експерт, керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". — Нещодавно в українських артилеристів виникла оперативна пауза, яка дозволила росіянам відновити частину понтонних переправ, які вони будують під Антонівськими мостами. Але днями наші військові знову завдали точкових ударів HIMARS, і переправи знову пошкоджені. Перевозять тепер вони сили імпровізованими поромами, на які полюють наші. Також час від часу росіяни використовують вертольоти Мі-8 для евакуації поранених і доставки малих партій вантажів, можливо, боєприпасів. А ось артилерія поступово виводиться на лівий берег. Росіяни захищають її від удару наших сил, але при цьому скорочуючи дальність її вогню. Тобто, росіяни зможуть прикривати значно меншу смугу берега, яка зараз менша за наявний плацдарм"

Детальніше про ситуацію в окупованому Херсоні читайте матеріал Фокусу "Бої за Херсон. Росіяни вивозять пам'ятники, батареї, заводи та готуються до оборони".