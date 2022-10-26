Россияне создают иллюзию отступления из Херсона, но подтягивают мобилизованных

Несмотря на заявления пропагандистских СМИ, на правом берегу областного центра дислоцируются элитные подразделения ВС РФ, которые имеют опыт и серьезное обеспечение.

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Эксперты говорят, что за последние две недели на правый берег Херсона было перемещено около трех тысяч российских военнослужащих. В большинстве своем — мобилизованные солдаты, об этом говорится в материале Фокуса, посвященного ситуации в оккупированном Херсоне.

Кроме того, на правом берегу находятся и элитные подразделения оккупационной армии: десантно-штурмовые, танкисты, морские пехотинцы, мотострелковые подразделения, имеющие соответствующие опыт, подготовку и обеспечение.

"Сейчас россияне направляют на Херсонщину войска через территорию оккупированного Крыма, а потом с левого берега Днепра на правый, – говорит Фокусу военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI". – Не так давно у украинских артиллеристов возникла оперативная пауза, которая позволила россиянам восстановить часть понтонных переправ, которые они строят под антоновскими мостами. Но на днях наши военные снова нанесли точечные удары HIMARS, и переправы вновь повреждены. Перевозят теперь они силы импровизированными паромами, на которые наши охотятся. Также время от времени россияне используют вертолеты Ми-8 для эвакуации раненых и доставки малых партий грузов, возможно, боеприпасов. А вот артиллерия постепенно выводится на левый берег. Россияне защищают ее от удара наших сил, но при этом сокращая дальность ее огня. То есть россияня смогут прикрывать значительно меньшую полосу берега, которая сейчас меньше существующего плацдарма".

Более детально о ситуации в оккупированном Херсоне читайте материал Фокуса "Бои за Херсон. Россияне вывозят памятники, батареи, заводы и готовятся к обороне".