Бои за Херсон. Россияне вывозят памятники, батареи, заводы и готовятся к обороне

Российские войска не готовы отступить с Херсонщины, накапливают силы для обороны и возможного нанесения ответного удара, хотя сам Херсон украинская армия может освободить до конца года – так говорят в Главном управлении разведки МОУ. Фокус узнавал, что происходит в городе: русские вывозят памятники, крадут батареи, выписывают больных из больниц и стягивают войска.

Related video

Город грабят. Вывозят все: памятники, оптоволоконные кабели, пожарные машины

Новости из Херсона приходят с перебоями. Интернет и украинская телефонная связь там не работают. У кого из местных есть российские телефонные карточки, те могут поддерживать контакты с внешним миром, да и то неустойчивые.

"Очень сложно, когда ты – в эвакуации, а твои родные не выходят на связь", – рассказывает жительница Херсона Светлана. Она выехала из областного центра еще в марте, но в городе остались ее пожилые бабушка и дедушка.

"Информацию о них узнаю часто от соседей, с которыми общаюсь время от времени. Конечно, спрашиваю, что происходит в Херсоне. Город грабят. Вывозят все: памятники, оптоволоконные кабели, пожарные машины, оборудование с предприятий, бытовую технику и даже батареи из админзданий. Жителям приходится сложно: в супермаркетах продуктов фактически нет, аптеки не работают. Сразу после начала оккупации из аптек исчезли все украинские и иностранные препараты, затем россияне завезли свои, и вот недавно все вывезли, а двери закрыли. Говорят, что лекарства могли передать в больницы".

В какие больницы – сказать сложно. Врач, который до середины лета работал в Херсоне, рассказывает Фокусу, что 20 октября оккупанты распорядились сформировать по больницам списки на "эвакуацию", а на следующий день приказали выписать всех больных из стационара.

Важно

Молчание Херсона. Что происходит в регионе накануне контрнаступления ВСУ

"Городская и областная больницы пустуют, без гражданских. Остались ли в городе машины скорой помощи – неизвестно. Наверное, оккупанты подготавливают все под оккупационную армию, чтобы медицинскую помощь могли получать исключительно российские военные", – говорит он.

При этом медик не знает, кто именно будет оказывать помощь: "Украинских врачей осталось там мало. Российские были, но недолго. Больных могут вывозить на левый берег, но логистика сложная".

Таким образом, можно говорить, что российская гражданская логистика на правом берегу довольно ограничена. Людям, которые остаются в оккупации на правом берегу Днепра, фактически перестали подвозить продукты и лекарства.

При этом некоторые местные рассказывают, что в отдельных населенных пунктах Херсонской области стало меньше военных и представителей Росгвардии.

"Известен случай, когда в Олешках закрыли рынок, потому что люди хотели за гривны все продавать. На заправке отказались брать рубли. Я это объясняю тем, что люди стали более смелыми, потому что нет рядом россиян. Если люди отказываются обслуживать за рубли, значит, на них уменьшилось давление", – продолжает жительница Херсона.

Ротация и усиление позиций

При этом Светлана растеряно говорит: "Никто не понимает, что происходит. С одной стороны – может сложиться впечатление, что россияне уходят: людей в форме меньше даже на левом берегу – в Каховке и Новой Каховке. Но становится больше незнакомцев в гражданском. Они неопрятные, возможно, из Донецка или Луганска приехали. У меня есть знакомый в Каховке, пенсионер. Он очень общительный ходит на рынок, чтобы поговорить. Каждый раз жаловался: только одного-двух встречал. На днях сказал, что не встретил ни одного знакомого, но много незнакомых мужчин, одетых не в военную форму. А вот в Геническе, по свидетельствам очевидцев, россиян наоборот стало много. Там они ходят в форме, снимают жилье и говорят, что командование дает им средства на его оплату. А жилья в курортном городке, сами понимаете, много. С другой стороны – такое впечатление, что россияне накапливают силы и у них ротация, они будут биться за Херсон. Но я не понимаю, зачем выкручивать батареи, вывозить бытовую технику, если они там собираются зимовать?".

[ + – ] Эксперты прогнозируют: до конца года Херсон может перейти под контроль Украины Фото: Getty Images

Политолог Владимир Молчанов уверен: россияне создают иллюзию отступления.

"Никакого отступления не было и пока не будет. Это было бы слишком хорошо. Если бы это произошло, то им бы пришлось отходить из всего укрепленного района. То есть, выводить группировку приблизительно в 20-25 тысяч бойцов, которые занимают правобережье. Наоборот, мы видим российскую армию, усиленную дополнительными резервами. Выводили донецких мобилизованных, на их место уже зашли военные части, перекинутые с левого берега, например, из Мелитополя", – поясняет Молчанов.

Эксперты говорят, что за последние две недели на правый берег было перемещено как минимум четыре-пять батальонных тактических групп. А это более трех тысяч российских военнослужащих. Они вливаются в состав боевых подразделений российской армии. В большинстве своем – это мобилизованные солдаты.

Но на правом берегу находятся не только мобилизованные, но и элитные подразделения оккупационной армии: десантно-штурмовые, танкисты, морские пехотинцы, мотострелковые подразделения, имеющие соответствующие опыт, подготовку и обеспечение.

"Сейчас россияне направляют на Херсонщину войска через территорию оккупированного Крыма, а потом с левого берега Днепра — на правый. Не так давно у украинских артиллеристов возникла оперативная пауза, которая позволила россиянам восстановить часть понтонных переправ, которые они строят под Антоновскими мостами. Но на днях наши военные снова нанесли точечные удары HIMARS, и переправы вновь повреждены. Перевозят теперь они силы импровизированными паромами, на которые наши охотятся. Также время от времени россияне используют вертолеты Ми-8 для эвакуации раненых и доставки малых партий грузов, возможно, боеприпасов. А вот артиллерия постепенно выводится на левый берег. Россияне защищают ее от удара наших сил, но при этом сокращая дальность ее огня. То есть, россияне смогут прикрывать значительно меньшую полосу берега, которая сейчас меньше существующего плацдарма", – говорит военный эксперт, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Важно

Парад предателей. Кто управляет оккупированными Херсонской и Запорожской областями

В то же время Молчанов подтверждает: с правого берега Днепра, действительно, ушли представители Федеральной службы безопасности, местные гауляйтеры, чиновники, которые активно сотрудничают с оккупационными властями, российский бизнес, который успел зайти в Херсон. Местному населению россияне предложили "добровольно эвакуироваться". Некоторые бегут в Каховку (напомним, ранее об "эвакуации" говорил российский генерал Сергей Суровикин).

Известно, что сегодня переправиться с правого берега на левый можно только понтонами, которые постоянно обстреливаются. Чтобы зайти на них, приходится долго ждать. Или же — через поврежденный мост над плотиной ГЭС. Там тоже надо стоять в очереди, потому что движение медленное и в одну полосу. После объявления "эвакуации" интенсивность движения увеличилась, образовались пробки.

Зачем россияне призывали гражданских эвакуироваться – вопрос. Возможно, для того, чтобы прикрыть и свои перемещения. В Главном управлении разведки МОУ думают, под прикрытием так называемой эвакуации Россия стягивает войска в Херсон, готовится к обороне города и уличным боям.

Слухи о плотине Каховской ГЭС

Светлана из Каховки обращает внимание, что в социальных сетях все еще обсуждают возможность подрыва дамбы Каховской ГЭС. Мол, поэтому русские уезжают в Геническ.

Молчанов убежден: подобные разговоры – информационно-психологическая операция РФ.

"Россияне сейчас уже не говорят, что ВСУ хотят разрушить дамбу. Листовки уже не расклеивают, что необходимо "эвакуироваться", из-за того, что украинцы подорвут. В то же время ВСУ перестали наносить удары вблизи дамбы, хотя не уменьшили по понтонной переправе", – говорит эксперт.

Важно

Мобилизация, заморозка фронта и артиллерийские дуэли. Как изменится характер войны в холода

Взрывать дамбу для россиян – абсолютно нерационально с военной точки по двум причинам. Первая – вода затопит территории, где расположены их войска. Вторая – будут прекращены поставки на правый берег.

Такой вариант развития ситуации возможен в случае отступления российских войск с правого берега Днепра, чтобы попробовать остановить контрнаступление Украины. Левый берег Днепра ниже правого, а значит – площадь затопления левобережья будет на порядок больше.

"В случае подрывы дамбы (а взрыв будет хорошо слышно в округе – чтобы взорвать дамбу необходимо не меньше 500 кг тротила), население Новой Каховки должно будет бежать первым, – говорит Молчанов. – И у кого-то на бегство будет всего несколько минут, чтобы не замочить ноги. Рядом с плотиной будет наибольший уровень затопления. Некоторым жителям Новой Каховки придется подниматься на верхние этажи зданий. Но основная проблема будет с локациями, которые расположены вниз по Днепру. Вода будет заливать большие территории. Это не будет ударная волна, как во время цунами, но она будет надвигаться, как снежная лавина".

Еще одна информационная операция россиян – предупреждение о том, что Украина, якобы, хочет сбросить на регион "грязную бомбу". Местные тревожатся, что россияне могут совершить провокацию. Эксперты думают, Россия просто хочет приостановить замедлить контрнаступление на Херсон, чтобы иностранные партнеры хоть ненадолго остановили наступление, пытаясь выяснить, что происходит — а тем временем Москва бы продолжила переброску мобилизованных на правый берег.

[ + – ] Украинская армия продвигается по правобережью Херсонской области Фото: Минобороны

Тем временем украинская армия продвигается по правобережью Херсонской области. С севера на Берислав, там враг активно противостоит – свидетельство тому сбитые накануне три вертолета огневой поддержки Ка-52 "Аллигатор", и из Николаева на Херсон. Эксперты прогнозируют: до конца года город может перейти под контроль Украины.