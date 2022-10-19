Молчание Херсона. Что происходит в регионе накануне контрнаступления ВСУ

О происходящем на Херсонщине в Генштабе просят молчать. И так уже несколько недель. Тем временем оккупанты объявили там "эвакуацию" населения в связи с контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

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Высокополье, Великая и Малая Александровки, Сухой Ставок, Давыдов Брод – в списке деоккупированных населенных пунктов Херсонской области. По информации главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, только в октябре ВСУ освободили 29 населенных пунктов, а всего с начала новой волны агрессии РФ – 75.

Важность Херсонщины

Херсонская область для россиян стратегически важна: захват и удержание этих территорий позволяет иметь сухопутный коридор в Крым и надежды на захват всего юга Украины – Николаевской, Одесской областей, пробивая дорогу в подконтрольное Приднестровье и Молдову. Поэтому Россия с самого начала бросила в Херсонскую область большие силы – оснащенные войска (с реальным боевым опытом) и новую технику.

Однако их предварительный план провалился: Херсон хотя и был захвачен, но в направлении Николаева оккупантам продвинуться не удалось. Силы РФ оказались фактически заблокированными на правобережье. Там им сложно находиться – логично было бы отойти на левый берег, но, очевидно, этого делать россияне не хотят – для них может считаться недопустимой неудачей потеря не только Херсона, но и небольших населенных пунктов на севере области и правобережье.

[ + – ] Цель Украины — освободить Херсон до конца 2022 года — амбициозна, но возможна Фото: Getty Images

В то же время в украинском Генштабе понимают, что Херсон и правобережье можно освободить до конца года. Уверенности придают высокопоставленные американские чиновники. Один из них в интервью телеканалу CNN заявил, что цель Украины — освободить Херсон до конца 2022 года — амбициозна, но возможна. А британская газета The Guardian охарактеризовала заявление коллаборанта Владимира Сальдо, который 13 октября обратился к Кремлю с просьбой "помочь в организации выезда жителей Херсонской области", как признак того, что совсем скоро оккупированный россиянами Херсон может превратиться "в новую линию фронта".

Если украинской армии удастся выйти к Днепру, то его можно будет использовать как естественную преграду, а для обороны одесского направления войск понадобится меньше – можно их перебросить на другие участки фронта, проводить наступательные действия на других направлениях. Если этого не произойдет, то за зиму, вероятно, враг сможет накопить силы (с учетом мобилизации) и перегруппироваться для дальнейшего наступления весной.

Под прицелом: Берислав и Каховка

Вооруженные силы Украины идут по правобережью, в направлении Берислава – населенного пункта на берегу Днепра, напротив Каховки.

"Местные жители говорят о нескольких серьезных попаданиях по Бериславу и Каховке за последние дни, работает авиация. Люди сидят в подвалах, боятся. Кто-то говорит, что россияне уезжают из населенных пунктов, близких к линии фронта", – говорит Анастасия, которая еще недавно жила в Новой Каховке, а сейчас общается там с родственниками и следит за местными пабликами.

"Происходит успешное продвижение в сторону Снигиревки и Берислава. После блокады Крымского моста войска оккупантов на правом берегу Днепра испытывают проблемы с подвозом боекомплекта и организацией логистики. Проблема для них – ротация личного состава. Тем временем украинские военные активно используют авиацию, что и сами оккупанты признают, и доказывает качество и количество нанесенных ракетно-бомбовых ударов по базам россиян, – говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев. – Только за последние сутки украинская армия отработала 15 авиаударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорным пунктам и средствам ПВО противника".

В результате, уверен эксперт, создаются реальные предпосылки успешной деоккупации правого берега Херсонской области. Снегирев говорит: россияне пытаются минимизировать успешное контрпродвижение ВСУ, но безуспешно.

"При успешном характере продвижения ВСУ со стороны населенных пунктов Давыдов Брод и Дудчаны речь идет о возможности оперативного окружения российской группировки общим количеством около 15 тысяч оккупантов, – продолжает Снегирев. – И россияне реально оценивают ситуацию, в которой они оказались, понимают, что постоянное удержание армией РФ Херсонской области просто невозможно".

"Когда защитники Украины возьмут под контроль Берислав и ГЭС, то вплоть до Дарьевки смогут зачистить территорию от оккупантов. А за Дарьевкой, уже в 20 километрах, и Херсон – россияне окажутся в котле", – объясняет и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

При этом заместитель директора Центра ближневосточных исследований, руководитель проектов в Херсонской области Сергей Данилов говорит Фокусу, что, несмотря на оптимистические прогнозы, на правом берегу Россия продолжает накапливать войска, технику, горючие, создавать запасы, а также совершать контратаки, пытаясь улучшить свои тактические условия.

"Очевидно, у россиян политическая задача — удержать по крайней мере ту линию фронта, которая есть, сейчас любой ценой", – дополняет Данилов.

Мобилизация резервов

Херсонский политолог Владимир Молчанов, отвечая на вопрос о возможном бегстве россиян из Херсона, замечает: семьи офицеров уже давно уехали. "А вот что уехало командование, это всего лишь слухи, – уверяет он. – Скорее всего, командование уровня бригад присутствует на правом берегу. Очень много перебрасывают мобилизованных, в том числе и командиров запаса. Неизвестно, как они смогут справиться в боевой обстановке. Их стараются учить на полигонах, в том числе и под Херсоном. Их там часто наши накрывают. С одной стороны, их смертность растет, потому что они не способны даже нормально замаскироваться, с другой стороны, численное преимущество, которое сейчас имеют россияне, серьезно осложняет боевые действия".

Кроме того, коллаборанты пытаются агитировать людей, вступать в их "армию", обещают денежное вознаграждение, материальное обеспечение. Например, из жителей Херсонщины пытаются создать батальон имени Василия Маргелова (советский генерал, который во время Второй мировой войны освобождал Херсон — Ред.), возможно, под руководством кураторов из РФ.

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"Мужчинам, которые вступают в батальон, обещают, что они не будут участвовать в боевых действиях, на них возложат выполнение внутренних функций, охрану блокпостов. Люди отказываются, – рассказывает Фокусу первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. – Недавно появилась информация, что россияне предлагали вступать в батальон людям, задержанным и арестованным до начала войны и находящимся в местах лишения свободы — в обмен на амнистию. Там тоже отказывались. Пока что возможность отказаться есть. Но неизвестно, что будет дальше, когда они поймут, что не могут создать батальон и, возможно, начнут проводить полудобровольную мобилизацию, чтобы предоставить хороший отчет для Москвы".

Но в любом случае, говорят эксперты, эта толпа вряд ли способна будет противостоять массированному прорыву ВСУ.

"Также россияне сильно ограничены из-за нехватки транспорта и из-за того, что этот транспорт будет разгромлен на переправах, в частности, через реку Ингулец. Переброска с левого на правый берег и наоборот, даже при условии, если они накопят резервы, практически невозможна", – продолжает Молчанов.

Эвакуация или депортация

Тем временем, самопровозглашенный замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов действительно записал видеообращение к жителям оккупированного Херсона. Он сказал: на Херсонском направлении существует угроза прорыва фронта силами ВСУ, поэтому необходимо переместиться на "безопасное расстояние". Как говорят херсонцы, Стремоусов и сам в который раз решил уехать в Геническ.

Местные рассказывают, что уменьшилось количество тех, кто раздает гуманитарную помощь. Уезжают на левый берег, временно или постоянно, клерки двух российских банков, которые зашли в Херсонскую область, представители Росгвардии и ФСБ. Их присутствие существенно уменьшилось на улицах Херсона. Кто-то связывает это с наступлением украинской армии, а кто-то — с увеличением количества ударов по инфраструктурным и гражданским объектам, которые занимают оккупанты.

[ + – ] За Дарьевкой, уже в 20 километрах, и Херсон – россияне окажутся в котле Фото: Getty Images

"Россияне дают неясные и непонятные сигналы о депортации или эвакуации. Масштабы этого явления трудно оценить, – продолжает Данилов. – Действительно, какая-то часть уехала, возможно, это те наши граждане, которые ждут ВСУ, но боятся того, что во время освобождения их детям будет угрожать опасность. Нет какого-либо одного объяснения всем этим действиям, и нет точной информации. Все это базируется на слухах. Но я придерживаюсь той точки зрения, что так их пропаганда пытается противопоставить себя нам, войскам освобождения. Они хотят, чтобы их считали защитниками интересов херсонцев. В остальном же – продолжается грабеж".

Несколько опрошенных экспертов и местных жителей замечают, что на ранних этапах оккупации коллаборанты пытались захватить предприятия и запустить их под собственным контролем. Сейчас они осуществляют демонтаж дорогостоящего оборудования и вывозят его в Крым и Ростовскую область.

"Выносят котлы из школ, разграбили и вывезли маслозавод в Олешках. По всей области идет грабеж частного имущества, особенно на правобережье. То, что они грабят школы, стратегически ничего не значит. Они могут грабить и одновременно планировать там остаться. Возможно, это говорит о том, что они собираются бежать, а возможно, логика такова: "Я могу ограбить, так почему бы этого не сделать". И первое, и второе одинаково вероятно", – говорит Данилов.

Козыри для ВСУ

Анастасия из Новой Каховки говорит: сегодня местные очень боятся, что россияне, отступая, могут подорвать плотину на Каховской гидроэлектростанции в оккупированной Новой Каховке. Но эксперты уверяют, что оккупантам это невыгодно – вода практически смоет город и большую часть левобережной части Херсонщины.

"Низкий левый берег пострадает гораздо больше, чем высокий правый. А у россиян в Новой Каховке сейчас находится армейский штаб. Херсону в этом случае почти ничего не угрожает – может быть, повышение воды с подтоплением частных домов на острове Корабельном. Но это не катастрофа. Кроме того, технически это сложно – придется заложить туда огромные заряды взрывчатки", – говорит Молчанов.

В то же время эксперт рассказывает, что у ВСУ на Херсонщине есть козыри. Одних из них – искусственно поднять уровень воды ниже плотины посредством повреждения шлюзового канала на водохранилище или спуска воды в других водохранилищах выше.

"Можно поднять уровень воды на три метра выше в районе Новой Каховки, Казацкого и на полтора метра в Херсоне. Этого будет достаточно, чтобы все их переправы были либо размыты, либо подтоплены, – поясняет Молчанов. – Второй козырь – концентрация наших резервов, в частности, прошедших обучение, на каком-то из направлений и прорыв. Россияне ограничены в возможностях перебрасывать силы и технику для закрывания этого прорыва. Стоит только прорваться с любой стороны от реки Ингулец, и вся оборона их посыплется".

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