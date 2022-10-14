Стремоусов заявил об эвакуации из Херсонской области, назвав ее "гуманитарными поездками" (видео)

Коллаборант признался, что существует угроза контрудара ВСУ на Херсонском направлении, поэтому граждан необходимо вывезти на "безопасное расcтояние".

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"Замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов записал видеообращение, где намекнул жителям Херсонской области на эвакуацию. Коллаборант заявил, что в регионы РФ будут организованы "гуманитарные поездки на отдых и оздоровление".

По словам Стремоусова, эти поездки будут организованы для тех людей, которые остались без крова и работы. Коллаборант пообещал жителям региона помощь на территории РФ, где якобы людям предоставят жилье и работу.

"Те, кто уже лишился крова в связи с обстрелами Херсонской области, могут получить жилье и работу на территории Российской Федерации… Звоните, вам расскажут алгоритм действий по этой гуманитарной поездке в РФ", — заявил Стремоусов.

Также "замглавы" признался что существует угроза прорыва фронта силами украинской армии на Херсонском направлении, и в связи с этим якобы существует угроза для мирного населения, которое необходимо вывезти на "безопасное расстояние".

Стремоусов заявил, что российские военные якобы не станут прикрываться гражданскими, как живым щитом, и в то же время вспомнил случаи, которые имели место в начале военных действий в регионе.

"Мне пришлось наблюдать эту жуткую картину в начале специальной военной операции, когда люди пытались двигаться между танков в реальных боевых действиях. Как следствие, среди мирного населения тогда были жертвы", — рассказал Стремоусов.

Напомним, оккупационные власти Херсонской области обратились к президенту РФ Владимиру Путину помочь вывезти херсонские семьи на территорию России якобы для отдыха и учебы. По словам "главы" администрации региона Владимира Сальдо, первоочередно нужно вывезти жителей правобережья, которые якобы могут пострадать от ракетных ударов со стороны Украины.

В ответ российское правительство приняло решение переселить жителей временно оккупированных территорий Херсонской области в отдаленные регионы Федерации. Оккупанты пообещали желающим уехать в Россию обеспечить всем необходимым для проживания.