Стремоусов заявив про евакуацію з Херсонської області, назвавши її "гуманітарними поїздками" (відео)

Колаборант зізнався, що існує загроза контрудару ЗСУ на Херсонському напрямку, тож громадян необхідно вивезти на "безпечну відстань".

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"Замглави адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов записав відеозвернення, де натякнув жителям Херсонської області на евакуацію. Колаборант заявив, що в регіони РФ буде організовано "гуманітарні поїздки на відпочинок та оздоровлення".

За словами Стремоусова, ці поїздки будуть організовані для тих людей, які залишилися без даху над головою і роботи. Колаборант пообіцяв мешканцям регіону допомогу на території РФ, де нібито людям нададуть житло та роботу.

"Ті, хто вже втратив дах у зв'язку з обстрілами Херсонської області, можуть отримати житло і роботу на території Російської Федерації... Телефонуйте, вам розкажуть алгоритм дій щодо цієї гуманітарної поїздки до РФ", — заявив Стремоусов.

Також "заступник глави" зізнався, що існує загроза прориву фронту силами української армії на Херсонському напрямку, і у зв'язку з цим нібито існує загроза для мирного населення, яке необхідно вивезти на "безпечну відстань".

Стремоусов заявив, що російські військові нібито не прикриватимуться цивільними, як живим щитом, і водночас згадав випадки, що були на початку воєнних дій у регіоні.

"Мені довелося спостерігати цю страшну картину на початку спеціальної воєнної операції, коли люди намагалися рухатися між танками у реальних бойових діях. Як наслідок, серед мирного населення тоді були жертви", — розповів Стремоусов.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсонської області звернулася до президента РФ Володимира Путіна допомогти вивезти херсонські сім'ї на територію Росії нібито для відпочинку та навчання. За словами глави адміністрації регіону Володимира Сальдо, першочергово потрібно вивезти жителів правобережжя, які нібито можуть постраждати від ракетних ударів з боку України.

У відповідь російський уряд ухвалив рішення переселити мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської області у віддалені регіони Федерації. Окупанти пообіцяли охочим виїхати до Росії забезпечити їх усім необхідним для проживання.