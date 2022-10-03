Парад предателей. Кто управляет оккупированными Херсонской и Запорожской областями

Ими давно должна была заинтересоваться Служба безопасности Украины. Но подозрение в коллаборационизме объявлено большинству только сейчас. Фокус собрал информацию о коллаборантах, которые под российской оккупацией пошли работать на РФ.

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С первых дней оккупации новых территорий Украины Россия пыталась быстрее взять власть на местах под свой контроль. Для этого из числа представителей так называемых местных элит были выбраны люди, которые согласились работать с оккупантами. Некоторые из них занимали ранее высокие должности – были мэрами, депутатами, начальниками полиции или же возглавляли какие-то подразделения в госструктурах, а некоторые – простыми обывателями, стремящимися быть заметными. Большинство из них никогда не скрывали своих симпатий к России.

После организации и проведения так называемого референдума о "вхождении в состав России" псевдоруководители Херсонской и Запорожской областей вместе с представителями Донецкой и Луганской полетели в Москву – лично просить президента РФ Владимира Путина принять оккупированные территории "в состав России".

"Коллаборанты, как социальная группа, заинтересованы в скорейшем принятии в Россию, чтобы таким образом защититься от своих ночных кошмаров, как Вооруженные силы Украины заходят, а россияне бегут и бросают их", – уверен херсонский политолог Владимир Молчанов.

[ + – ] Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов контролируют процесс выдачи российских паспортов на Херсонщине

Фокус подробно изучил биографии граждан Украины, которые согласились сотрудничать с оккупантом. Для некоторых из них "управление" оккупированными территориями – первый политический опыт, который может оказаться последним.

Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов: кто "старший" на Херсонщине

66-летнего Владимира Сальдо сегодня называют главой администрации Херсонской области. Он – один из немногих опытных политиков, которые согласились на сотрудничество с врагом: десять лет был городским головой Херсона, избирался в Верховную Раду от "Партии регионов", бывший член пророссийской партии кума Путина Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа за жизнь" (ОПЗЖ). Правда, политическая карьера Сальдо не была особенно яркой: в мэрском кресле (2002-2012) запомнился коррупционными скандалами, в депутатском – голосованием за диктаторские законы в январе 2014-го. После ухода из парламента Сальдо (а он не прошел в ВР с политсилой "Наш край") хотел вернуться в кресло мэра, но проиграл на выборах и стал лишь депутатом Херсонского горсовета.

За время своего регионального депутатства запомнился двумя историями. Первая – Сальдо был арестован в Доминиканской республике, его обвинили в похищении человека. Вторая – в сети появилась запись, на которой человек с голосом, похожим на голос политика, говорил о сотрудничестве с ФСБ. В 2019-м Сальдо во второй раз проиграл на выборах в парламент – его, теперь уже кандидата от ОПЗЖ, обошел представитель пропрезидентской силы "Слуга народа".

После начала широкомасштабной агрессии РФ и оккупации Херсонской области Сальдо вошел в состав "комитета спасения за мир и порядок", стал сотрудничать с российскими военными. 26 апреля россияне назвали его председателем оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области. 11 июня Сальдо одним из первых показательно получил российский паспорт.

На должности Сальдо пришлось сложно. На него было совершено несколько покушений, ходили слухи о его болезни, отравлении, лечении в Москве и даже смерти. Но Сальдо оказался жив – в середине сентября гауляйтер вернулся в Херсон, аккурат накануне проведения псевдореферендума.

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При этом нельзя сказать, что Сальдо для россиян – идеальный кандидат. Еще летом говорили, что его болезнь – фикция, исчезновение Сальдо связано с тем, что он похитил деньги, которые оккупанты давали на "развитие региона". Поговаривали, что его хотели сменить на уроженку Новой Каховки Екатерину Губареву (жену Павла Губарева, активного участника "русской весны 2014" в Донецке). Ранее она была назначена на должность заместителя председателя "военно-гражданской администрации Херсонской области".

Заместителем Сальдо назначили Кирилла Стремоусова, в прошлом главу рыбной инспекции в Геническе и основателя регионального информационного агентства "Таврия-Ньюс". Он известен в Херсоне как скандалист – организовывал нападение на сотрудника СБУ, угрожал журналисту, прорывался на платный пляж с травматическим пистолетом, распространял теории заговора после начала пандемии коронавируса и организовывал пророссийские акции в Херсоне, например, 1 марта 2014 года.

После назначения фамилия Стремоусова звучит в информационном пространстве не реже, чем ФИО его начальника. Он запомнился тем, что инициировал "перепись населения", запрет гривны, обещал "присоединение Херсонской области к РФ в 2023 году".

"Стремоусов заинтересован в службе на Россию, он – ставленник крымской группировки руководителя оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. Недаром недавно он взял паспорт именнно из его рук. У Аксенова давно свои планы на Херсонскую область. Он бы хотел, чтобы деньги, которые Россия планирует потратить на нее, шли через Симферополь. Сальдо – человек ГРУ Минобороны РФ. В молодости он был военным советником в Монголии. С тех пор мог быть спящим или законспирированным агентом. Сейчас заметно, что работает напрямую с Москвой", – говорит политолог Молчанов.

Контроль на левом берегу Днепра. Владимир Леонтьев, Валентин Мотузенко, Павел Филипчук, Олег Слюсаренко

Новая Каховка – город на Херсонщине, который важен оккупантам не менее, чем сам Херсон. Главным образом потому, что тут расположена Каховская ГЭС, поставляющая воду в Крым. С 2014 года россияне требовали возобновить поставки воды, которые Украина ограничила после оккупации, а когда в феврале этого года захватили украинские территории, первое, что они сделали – разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главную перегородку канала, чтобы пустить воду.

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Во всем этом участвовал будущий "глава администрации" Новой Каховки – Владимир Леонтьев. Ранее личность малоизвестная. В 2000-х работал в руководстве компании "Чумак", производящей кетчупы, томатную пасту, соки, после был одним из организаторов фирмы по производству стройматериалов. Известным стал после освобождения из плена журналиста Олега Батурина – его неизвестные похитили в Новой Каховке, удерживали восемь дней. Когда Батурин оказался на свободе, он опознал похитителей. Одним из них оказался именно Владимир Леонтьев. Впоследствии Офис генерального прокурора объявил Леонтьеву подозрение в нарушении законов и обычаев войны. А вместе с ним и Валентину Мотузенко, которого называют "смотрящим от ДНР".

В 1980-х Мотузенко получил высшее военное образование, а потом экономическое. По информации из соцсетей боевиков, участвовал в двух конфликтах – в Нагорном Карабахе и первой кампании в Чечне. В 2014 году присоединился к боевикам группировки "ДНР": сначала организовал батальон "Кальмиус", а потом стал "советником председателя ДНР", его называют "генерал-майором". Один из коллаборантов Александр Ходаковский говорил о Мотузенко как о помощнике московского куратора боевиков Александра Бородая, близкого к бывшему помощнику Путина Владиславу Суркову. Тому самому, который организовывал создание т.н республики в Донецке.

В Каховке "мэром" стал Павел Филипчук. Он известен местным жителям своими выходками и видео.

"С 2000-х был в "Партии регионов", в 2020 году баллотировался на должность мэра, но проиграл. В прошлом году уехал в Россию, а за неделю до войны вернулся. Мы еще подумали, что это неспроста. Начал писать посты в социальных сетях про мир и гармонию, плавно подводить к тому, что сопротивляться неконструктивно. И как только начались военные действия, он написал, что "возглавит Херсон", – говорит Фокусу местная жительница Елена.

Геническ "возглавил" Олег Слюсаренко – бывший депутат ВР Крыма и член крымского отделения "Украинского выбора" Виктора Медведчука. Украинским правоохранительным органам он знаком как организатор пророссийских акций в Крыму, находится в розыске. Все это время Слюсаренко скрывался в Крыму, где ему никак не могли найти хоть какую-то должность.

Запорожская провинция: Евгений Балицкий и Владимир Рогов, Галина Данильченко и Александр Сауленко

Главным на оккупированной части Запорожской области оккупанты назначили Евгения Балицкого. Он – депутат Запорожского облсовета.

Балицкий родился в Мелитополе, окончил вуз в Тамбове, отслужил в армии, занялся бизнесом. Сначала продавал бытовую технику, после владел одной из первых радиостанций в регионе, был владельцем Мелитопольского пивзавода. В 1998 году впервые стал депутатом – Запорожского облсовета, после работал в Минэкономики, хотел выполнить задачу максимум – стать президентом. Дважды избирался народным депутатом – от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" (вступил после 2014 года, был членом "Оппоблока" до 24 февраля 2022 года). Все время проявлял пророссийские взгляды: праздновал 9 мая с кремлевской инициативой "Бессмертный полк", проводил "общественные слушания" в горсовете о защите русского языка. Старший сын Балицкого после оккупации Крыма перебрался на полуостров, получил российское гражданство и вел ресторанный бизнес, младший также находится в Крыму, поступил в медакадемию в Симферополе, хотя мог учиться на материке.

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После вторжения РФ в Украину Балицкий вошел в состав российской оккупационной администрации Мелитополя. Но не сразу. Только 4 марта записал видеообращение, мол, нужно "не поддаваться на провокации" и "не выходить на митинги", "не сопротивляться россиянам". При этом говорил, что верит в "мудрость политиков – Владимира Зеленского и Владимира Путина".

12 марта 2022 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Балицкий сотрудничает с оккупантами. Более того, добровольно предоставляет возможность ретрансляции в Мелитополе канала "Россия-24" на базе своего телеканала "МТВ-Плюс".

Ныне Балицкого называют одним из тех, кто контролирует деятельность компании, занимающейся вывозом зерна с оккупированной территории Запорожской области.

28 сентября 2022 года Евгений Балицкий стал членом российской партии "Единая Россия".

Еще один коллаборант – Владимир Рогов. Сегодня он называет себя "членом главного совета администрации Запорожской области".

Рогов – человек ранее широко известный в узких кругах. Он местный так называемый политолог, владелец сайта "День Запорожья", лидер антифашистской организации "Славянская гвардия" (известна тем, что ее активист в 2013-м под видом националиста бросил яйцо в президента Польши в Луцке), а еще предприниматель с налоговыми долгами. Он никогда не скрывал своих пророссийских взглядов, организовывал пророссийские акции.

Например, в 2013-м именно Рогов и его "Славянская гвардия" стали организаторами местного антимайдана. А когда Виктор Янукович бежал из Украины Рогова провозгласили "губернатором Запорожской области". Так маргинальный политолог стал хотя и не губернатором, но "экспертом по Украине" в "Российском институте стратегических исследований и прогноза" и на российских телеканалах. Он бывал в эфирах российских телеканалов, рассказывая об "ущемлении русского языка" и желании присоединиться к "Новороссии". Его фамилия упоминается в письмах помошника Путина Владислава Суркова, которые в 2016-м хакеры слили в сеть.

После оккупации Рогов вступил в должность "члена главного совета администрации Запорожской области" и стал фактически спикером оккупированных территорий. 25 мая 2022 года он в качестве представителя "местной администрации" Запорожья заявил, что "область хочет быть частью России".

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Параллельно в двух крупных городах Запорожской области, оказавшихся под оккупацией, также появились мэры. Соратница Балицкого Галина Данильченко провозгласила себя мэром Мелитополя, а предприниматель Александр Сауленко считает себя главой Бердянска.

Данильченко ранее была депутатом городского совета, и была близкой соратницей упомянутого Балицкого и по бизнесу, и по политике – например, работала помощницей его как нардепа. В 2015-м избиралась депутатом местного совета от "Оппозиционного блока". Вместе они ходили на шествия "Бессмертного полка" и защищали русский язык.

На должности "мэра" Данильченко приходится трудно. Известно, что машину "мэра Мелитополя" пытались взорвать. Говорят, люди, находившиеся в авто, получили ранения. Данильченко даже хотела уйти в отставку.

[ + – ] Ситилайт на дороге в Бердянск Фото: Getty Images

Александр Сауленко, "мэр Бердянска" – человек без публичной истории и политического опыта. Из открытых источников известно, что Сауленко – предприниматель и руководитель местной ячейки партии "Союза левых сил" (ее возглавлял бывший глава Госфинуслуг Василий Волга, который был осужден за взяточничество, вышел на свободу, в 2018-м СБУ провела у него обыск в рамках расследования деятельности российских агентов). Сейчас уголовное производство открыто в отношении Сауленко. По данным СБУ, он причастен к воровству украинского зерна – обеспечивал погрузку на российское судно.

Деятельность всех вышеуказанных граждан Украины, не только Сауленко, находится под пристальным вниманием украинских правоохранительных органов. Им уже объявлено подозрение в коллаборационной деятельности, в частности, из-за организации и проведения псевдореферендума.

Смотрящие из Москвы

"На оккупированных территориях юга Украины есть несколько российских групп влияния, – уточняет Владимир Молчанов. – Первая, как я сказал, крымская. Вторая – от силовиков. Возвращение Сальдо в Херсон – своеобразная победа Сергея Шойгу (министра обороны РФ. – Ред.). Третья – условно "Единой России". Ее представители уже приезжали на оккупированные территории, присылали своих представителей. Те привозили деньги, "гуманитарную помощь", контролировали своих ставленников. Например, "военного коменданта" Херсонской области Виктора Бедрика, бывшего командира бригады РХБЗ из Приморского края. Также на эти территории претендуют условная группа ФСБ и ее представитель – Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, который приезжал в Херсон".

Россия, действительно, в разное время посыла на оккупированные территории своих кураторов. Так происходило в 2014-м в Донецке и Луганске, так происходит сейчас в Херсоне и Мелитополе.

Например, пока Сальдо болел или улаживал денежные дела в Москве, из российской столицы прислали на Херсонщину исполняющего обязанности главы области Сергея Елисеева, бывшего работника ФСБ. Для этой командировки его сняли с поста заместителя главы правительства Калининградской области РФ.

[ + – ] Торжества на Красной площади в Москве по поводу "присоединения" оккупированных областей Фото: Getty Images

Объявили, что Елисеев будет "главой правительства области", которого ранее в Украине не существовало – оккупанты его создали по примеру РФ. Росмедиа говорили, что "этот пост – один из самых высоких". В этом "правительстве" вместе с Елисеевым должности получили еще двое граждан РФ. Это "заместитель председателя по вопросам внутренней политики" Владимир Беспалов, ранее работавший министром в Калининградской области. А также глава оккупационного "министерства образования и науки" Михаил Родиков – бывший работник окружной администрации в Московской области (после оккупации Крыма с 2015 по 2018 год Родиков занимался образовательной системой Севастополя, где "адаптировал ее под российские реалии").

Еще один залетный русский на Херсонщине – Игорь Кастюкевич, депутат Государственной думы. Он мог стать "главой" области, но потом ему велели заведовать гуманитаркой. Несмотря на свою гуманитарную миссию Костюкевич делает и политические заявления, мол, его цель – "запуск механизмов военно-гражданской администрации".

И это далеко не полный список российских кураторов на оккупированных Россией территориях. Как говорят эксперты, Москва пытается тщательно скрывать имена военных комендантов и представителей так называемой полиции населенных пунктов, а они есть в каждом, даже малом, поселке Херсонской и Запорожской областей.

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