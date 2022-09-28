Коллаборант Стремоусов опять сбежал из Херсона, на этот раз в Крым (видео)

Месяц назад предатель отсиживался в Воронеже, записывая ролики, в которых утверждал, что Херсон навсегда стал российским городом.

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Так называемый "замглавы администрации Херсонской области" — перешедший на сторону оккупантов Кирилл Стремоусов снова уехал из Херсона. Из опубликованного пропагандистскими пабликами видео стало известно, что в этот раз он отправился в Крым.

В Симферополе Стремоусов встретился с руководителем оккупационной администрации Крыма Сергеем Аксеновым, из рук которого получил российский паспорт.

Держа в руках красную книжку, коллаборант пообещал не "посрамить честь гражданина РФ" и выслушал комплименты крымского гауляйтера.

"Кирилл Сергеевич очень достойный человек, очень правильную занял позицию с первого дня, — сказал Аксенов. — В окопах не отсиживался, в подвалах не отсиживался, на самом деле, то есть, как бы двигался вперед везде и, так сказать, не боялся брать на себя ответственность".

Стремоусов ответил патетически: "Мы служим России. Я считаю, что каждый должен служить России, чтобы там ни было, потому что вся наша жизнь во благо наших детей, будущих поколений, будущего России".

Напомним, в конце августа Кирилл Стремоусов сбежал из Херсона. Он записал несколько видеороликов, в которых рассказал о том, что Россия навсегда пришла в украинский город. Активисты геолоцировали место, где шла запись, оказалось, что коллаборант находился в отеле в центре Воронежа.

Недавно стало известно, что между военным руководством ВС РФ и президентом Путиным возникли разногласия по поводу стратегии в Херсонской области. Путин отклонил просьбу генералитета вывести войска из Херсона на левый берег Днепра, чтобы сохранить личный состав и технику и приказал удерживать город. Этот приказ еще больше подорвал моральный дух российских солдат, которые оказались в основном отрезанными от линий снабжения.