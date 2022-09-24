Стратегический просчет: Путин запретил своим генералам отводить войска из Херсона, — СМИ

По словам журналистов, между военным руководством ВС РФ и президентом Путиным возникли разногласия по поводу стратегии в Херсонской области. Ценой этому может стать поражение российской армии на юге Украины.

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Президент России Владимир Путин непосредственно занялся стратегическим планировании войны в Украине. Как сообщают американские официальные лица, в частности Путин отклонил просьбу генералитета ВС РФ вывести войска из Херсона за Днепр, чтобы сохранить личный состав и технику. Об этом пишет издание The New York Times.

Обозреватели отмечают, что вывод войск из Херсона стало бы еще одним унизительным публичным признанием провала Путина в войне, и принесло бы Украине вторую крупную победу за последний месяц. Так как Херсон — единственный крупный город на юге Украины, который находится под оккупацией россиян, его освобождение было бы большим достижением президента Украины Владимира Зеленского, как главнокомандующего ВСУ, пишут журналисты.

Отвод российских войск за Днепр также стал бы серьезным провалом "референдума" о присоединении к Российской Федерации, поскольку проведение таких фиктивных голосований является ключевой целью Москвы.

В связи с объявлением в России частичной мобилизации, отмечается, что Москва обладает слишком небольшими силами в Украине, и помимо этого российская армия страдает от нехватки высокотехнологичного высокоточного оружия и не может добиться господства в небе Украины. Поэтому военное командование ВС РФ предложило Путину план отступления из Херсона, который Путин отверг.

Однако американцы утверждают, что этот отказ еще больше подорвал моральный дух российских солдат, которые оказались в основном отрезанными от линий снабжения, и которые могут оказаться в опасном положении в случае наступления ВСУ.

"Ситуация в Украине явно динамична. Еще слишком рано для полной оценки, но мне ясно, что стратегическая инициатива уже перешла к украинцам", — сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

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В Пентагоне полагают, что успеху украинской армии под Харьковом несут глубокие негативные стратегические последствия для Москвы. И этому свидетельствуют разногласия между Путиным и российскими генералами относительно ситуации в Херсонской области. В связи с этим американские чиновники прогнозируют серьезные неприятности для россиян на юге Украины, если ВСУ удастся повторить на этом направлении успехи в контрнаступлении, поскольку на следующем этапе украинская армия выйдет к Крыму.

Разногласия по поводу Херсона — не единичный случай. Американцы говорят, что еще в начале войны российские генералы ставили под сомнение блицкриг ВС РФ с целью быстрого захвата Киева, так как количество задействованных войск и вооружения был явно недостаточным. В силу этого командованию ВС РФ пришлось разрабатывать новую стратегию ведения войны, представляющую из себя войну на истощение.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон считает действия российского лидера следствием изоляции в период пандемии Covid-19. По его словам, глава Кремля страдает от ресентимента и стремится к военному и политическому превосходству в постсоветских странах.