Последствие ковида и изоляции: Макрон попытался объяснить решение Путина о вторжении (видео)

По словам президента Франции, глава Кремля страдает от ресентимента и стремится к военному и политическому превосходству в постсоветских странах.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что решение Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины может быть следствием изоляции в период пандемии Covid-19. Об этом он заявил в интервью каналу CNN.

"Несколько месяцев назад Владимир Путин говорил, что на него напали со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, а он просто отреагировал. Но сейчас всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший пойти на эскалацию, –– это президент Путин. И у меня нет рационального объяснения этого", – прокомментировал он, отвечая на вопрос о причинах военной агрессии против Украины.

При этом президент Франции предположил, что причиной может быть комбинация нескольких факторов, в том числе ресентимента (чувство враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач, чувство слабости, неполноценности и зависти по отношению к "врагу"), а также стремления к военному и политическому превосходству в постсоветских странах.

"Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе, и я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции [Путина во время пандемии]", – уточнил Макрон.

Помимо этого, Макрон назвал решение о частичной мобилизации в России ошибкой и упущенной возможностью "встать на путь мира".

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война в Украине может закончиться только за столом переговоров между Киевом и Москвой. При этом политик считает, что при установлении диалога должны учитываться требования Украины по восстановлению границ в том виде, в каком они существовали до 24 февраля этого года.

Выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Макрон также подчеркнул необходимость реформирования Совета безопасности. Он считает, что право вето в Совбезе должно быть ограничено при массовых преступлений.