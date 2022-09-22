"Война закончится только за столом": Макрон призвал к мирным переговорам

Президент Франции считает, что при установлении диалога между Украиной и РФ должны учитываться требования Киева по восстановлению границ в том виде, в каком они существовали в феврале.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон возвращаясь из Нью-Йорка, в самолете дал интервью журналистам новостного канала BFM TV, в ходе которого заявил, что война в Украине может закончится только за столом переговоров. При этом он подчеркнул важность начала мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Французский лидер отметил, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы представители Украины и России начали процесс мирных переговоров, когда обе страны будут к этому готовы.

При этом Макрон добавил, что при установлении диалога между воюющими сторонами должны учитываться требования Киева — восстановление государственных границ Украины в том виде, в которым они находились в феврале этого года.

"Наш долг — держать свою линию в контексте войны в Украине", — сказал Макрон.

Также президент Франции заявил, что не будет никоим образом интерпретировать события в Украине или делать какие-либо высказывания, которые приведут к эскалации ситуации. Он подчеркнул, что Париж не находится в состоянии войны с Москвой.

Напомним, вчера, 21 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о необходимости реформирования Совета безопасности Организации. Он подчеркнул, что право вето в Совбезе должно быть ограничено при массовых преступлений.

Ранее Макрон в очередной раз выступил за продолжение диалога с Москвой. При этом он отметил, что Турция не может быть единственной страной, которая поддерживает контакты с Россией.