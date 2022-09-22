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Світ Російсько-українська війна

"Війна закінчиться лише за столом": Макрон закликав до мирних переговорів

макрон, мирні переговори
Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції вважає, що під час встановлення діалогу між Україною та РФ мають враховуватися вимоги Києва щодо відновлення кордонів у тому вигляді, в якому вони існували в лютому.

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Президент Франції Емманюель Макрон, повертаючись із Нью-Йорка, у літаку дав інтерв'ю журналістам новинного каналу BFM TV, в ході якого заявив, що війна в Україні може закінчитися лише за столом переговорів. При цьому він наголосив на важливості початку мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Французький лідер зазначив, що необхідно зробити все можливе для того, щоб представники України та Росії розпочали процес мирних переговорів, коли обидві країни будуть готові до цього.

Водночас Макрон додав, що в разі встановленні діалогу між сторонами, що воюють, повинні враховуватися вимоги Києва — відновлення державних кордонів України в тому вигляді, в якому вони перебували в лютому цього року.

"Наш обов'язок — тримати свою лінію в контексті війни в Україні", — сказав Макрон.

Також президент Франції заявив, що не буде жодним чином інтерпретувати події в Україні або робити будь-які висловлювання, які призведуть до ескалації ситуації. Він наголосив, що Париж не перебуває в стані війни з Москвою.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня, президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив про необхідність реформування Ради безпеки Організації. Він підкреслив, що право вето в Раді безпеки має бути обмежене за масових злочинів.

Раніше Макрон вкотре виступив за продовження діалогу з Москвою. Водночас він зазначив, що Туреччина не може бути єдиною країною, яка підтримує контакти з Росією.