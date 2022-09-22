"Війна закінчиться лише за столом": Макрон закликав до мирних переговорів

Президент Франції вважає, що під час встановлення діалогу між Україною та РФ мають враховуватися вимоги Києва щодо відновлення кордонів у тому вигляді, в якому вони існували в лютому.

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Президент Франції Емманюель Макрон, повертаючись із Нью-Йорка, у літаку дав інтерв'ю журналістам новинного каналу BFM TV, в ході якого заявив, що війна в Україні може закінчитися лише за столом переговорів. При цьому він наголосив на важливості початку мирних переговорів між Києвом і Москвою.

Французький лідер зазначив, що необхідно зробити все можливе для того, щоб представники України та Росії розпочали процес мирних переговорів, коли обидві країни будуть готові до цього.

Водночас Макрон додав, що в разі встановленні діалогу між сторонами, що воюють, повинні враховуватися вимоги Києва — відновлення державних кордонів України в тому вигляді, в якому вони перебували в лютому цього року.

"Наш обов'язок — тримати свою лінію в контексті війни в Україні", — сказав Макрон.

Також президент Франції заявив, що не буде жодним чином інтерпретувати події в Україні або робити будь-які висловлювання, які призведуть до ескалації ситуації. Він наголосив, що Париж не перебуває в стані війни з Москвою.

Нагадаємо, вчора, 21 вересня, президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку заявив про необхідність реформування Ради безпеки Організації. Він підкреслив, що право вето в Раді безпеки має бути обмежене за масових злочинів.

Раніше Макрон вкотре виступив за продовження діалогу з Москвою. Водночас він зазначив, що Туреччина не може бути єдиною країною, яка підтримує контакти з Росією.