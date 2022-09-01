"Хочете, щоб це робив тільки Ердоган?": Макрон запевнив, що продовжить розмовляти з Путіним

Французький лідер заявив, що веде переговори з Кремлем, виходячи з принципів дипломатії та за погодженням з партнерами.

Президент Франції Емманюель Макрон вкотре виступив за продовження діалогу з Кремлем з боку Парижа, наголосивши, що Туреччина не може бути єдиною державою, яка підтримує контакти з державою-агресором. Про це глава французької держави заявив у четвер, 1 вересня, під час виступу перед дипломатами, передає видання 20 minutes.

"Робота дипломата хороша — розмовляти з усіма, і особливо з людьми, з якими у нас не все гаразд", — сказав Макрон, пояснивши так свої телефонні дзвінки президенту РФ Володимиру Путіну на тлі повномасштабної війни в Україні.

Президент Франції запевнив, що Париж продовжуватиме підтримувати контакти з Москвою, однак погоджуючи свою позицію із союзниками. Макрон у цьому контексті нагадав, що однією з цілей, з якою Росія розпочала повномасштабну агресію проти України, був розкол Європи.

"Хто хоче, щоб Туреччина була єдиною державою у світі, яка продовжує вести переговори з Росією?" — заявив французький лідер.

Видання зазначає, що Макрон є одним з небагатьох європейських лідерів, які продовжують розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним після 24 лютого, за що офіційний Париж неодноразово критикували.

Водночас у публікації звертають увагу на те, що контакти лідерів двох країн стали рідкішими після розкриття воєнних злочинів РФ, скоєних у Бучі на Київщині. Востаннє Макрон говорив із Путіним 19 серпня, темою переговорів тоді став приїзд місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на територію Запорізької атомної електростанції у тимчасово окупованому Енергодарі.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон звернувся до президента Ірану Ібрахіма Райсі з проханням виступити посередником у війні Росії проти України.

Тим часом неодноразово про готовність стати посередником між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським заявляв турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Раніше турецькі ЗМІ з посиланням на джерела у РФ повідомили, що Путін у серпні натякав Ердогану на готовність провести зустріч із главою української держави.