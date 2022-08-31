Макрон попросив лідера Ірану стати посередником у війні РФ проти України, — ЗМІ

Повідомляється, що після низки консультацій до Москви направили мирну ініціативу разом із важливим посланням міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амір-Абдоллахіана.

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до президента Ірану Ібрагіма Райсі з проханням виступити посередником у війні Росії проти України. Про це пише іранська агенція новин ISNA з посиланням на джерела.

"Один із високопосадовців Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням виступити посередником у війні в Україні", — заявив Заступник глави президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшіді.

Політик не став називати ім'я західного лідера, проте журналісти повідомляють, що йдеться про президента Франції Емманюеля Макрона.

Крім того, Мохаммад Джамшіді заявив, що після низки консультацій до Москвинаправили мирну ініціативу разом із важливим посланням міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амір-Абдоллахіана.

Нагадаємо, 30 серпня ЗМІ повідомляли, що Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників.За інформацією журналістів, російські військові отримали першу партію іранських БПЛА Mohajer-6 та Shahed. Однак росіяни залишилися незадоволені дронами через те, що зіткнулися з технічними проблемами.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков заперечує купівлю Росією БПЛА у Ірану. За його словами, іноземні ЗМІ дезінформують читачів повідомленнями про безпілотники.Водночас він наголошує, що відносини з Іраном розвиватимуться й надалі.

19 липня президент РФ Володимир Путін літав до столиці Ірану Тегеран на переговори з лідером Ірану Ібрагімом Райсі та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.