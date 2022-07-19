В Ірані Путін проведе першу закордонну зустріч із початку масштабної війни в Україні

Крім іранського духовного лідера Аятоли Алі Хаменеї, президент РФ має зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом, щоб обговорити експорт українського зерна по Чорному морю.

На вівторок, 19 липня, заплановано візит російського президента Володимира Путіна до Тегерана, де відбудеться зустріч з іранським духовним лідером Аятолою Алі Хаменеї. Це перший закордонний візит кремлівського керівника з початку гострої фази війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

В іранській столиці Путін також має зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом для обговорення експорту українського зерна по Чорному морю і питань мирного врегулювання в Сирії.

Візит Путіна, який пройде лише через кілька днів після поїздки президента США Джо Байдена до Ізраїлю та Саудівської Аравії, слугує сигналом Заходу про те, що Москва планує налагодити тісні стратегічні зв'язки з Іраном, Китаєм та Індією на тлі західних санкцій.

За словами радника Путіна із зовнішньої політики Юрія Ушакова, контакти з Хаменеї дуже важливі, оскільки між країнами встояв довірчий діалог із питань двостороннього та міжнародного порядку денного. Зазначається, що щодо більшості питань позиції РФ та Ірану сходяться.

Обидві країни перебувають під західними санкціями

Щодо Ірану діють економічні санкції Заходу через ядерну програму, через цю та низку інших причин візит Путіна видається вельми своєчасним для Тегерана.

Представники близькосхідної країни прагнуть зміцнити відносини з РФ на тлі арабо-ізраїльського блоку, що формується, — країн Перської затоки, через що співвідношення сил на Близькому Сході може змінитися не на користь Ірану.

На тлі війни в Україні та конфронтації зі США Тегеран прагне заручитися підтримкою Москви, про це сказав високопоставлений іранський чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, що щонайменше одна людина загинула внаслідок атаки авіаційними ракетами в Краматорську. Окупанти обстріляли житлові будинки, у будинках почалися пожежі, точно відомо про одного загиблого.

Раніше Фокус повідомляв, що під час обстрілу Будинку офіцерів у Вінниці загинула співробітниця "Нейромеду". Лікарка-неврологиня Наталія Фальштинська померла в ніч проти 19 липня в лікарні. У неї залишилося троє дітей, під час атаки вона приймала пацієнтів.