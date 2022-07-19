В Иране Путин проведет первую зарубежную встречу с начала масштабной войны в Украине

Помимо иранского духовного лидера Аятоллы Али Хаменеи, президент РФ должен встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить экспорт украинского зерна по Черному морю.

На вторник, 19 июля, запланирован визит российского президента Владимира Путина в Тегеран, где состоится встреча с иранским духовным лидером Аятоллой Али Хаменеи. Это первый зарубежный визит кремлевского руководителя с начала острой фазы войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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В иранской столице Путин также должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения экспорта украинского зерна по Черному морю и вопросов мирного урегулирования в Сирии.

Визит Путина, который пройдет спустя лишь несколько дней после поездки президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, служит сигналом Западу о том, что Москва планирует наладить тесные стратегические связи с Ираном, Китаем и Индией на фоне западных санкций.

По словам советника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, контакты с Хаменеи очень важны, поскольку между странами устоялся доверительный диалог по вопросам двусторонней и международной повестки. Отмечается, что по большинству вопросов позиции РФ и Ирана сходятся.

Обе страны находятся под западными санкциями

В отношении Ирана действуют экономические санкции Запада из-за ядерной программы, поэтому и по ряду других причин визит Путина представляется весьма своевременным для Тегерана.

Представители ближневосточной страны стремятся укрепить отношения с РФ на фоне формирующегося арабо-израильского блока — стран Персидского залива, из-за чего соотношение сил на Ближнем Востоке может измениться не в пользу Ирана.

На фоне войны в Украине и конфронтации с США, Тегеран стремится заручиться поддержкой Москвы, об этом сказал высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, что по меньшей мере один человек погиб в результате атаки авиационными ракетами в Краматорске. Оккупанты обстреляли жилые дома, в зданиях начались пожары, точно известно об одном погибшем.

Ранее Фокус сообщал, что во время обстрела Дома офицеров в Виннице погибла сотрудница "Нейромеда". Врач-невролог Наталья Фальштынская умерла в ночь на 19 июля в больнице. У нее остались трое детей, во время атаки она принимала пациентов.