Как минимум один погибший: оккупанты снова ударили по центру Краматорска (фото, видео)

По предварительным данным, россияне атаковали жилые дома авиационными ракетами.

Днем 19 июля российская армия нанесла очередной удар по Краматорску, пострадала центральная часть города, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Местные власти пока располагают лишь предварительной информацией о последствиям атаки. Предположительно, оккупанты обстреляли жилые дома авиационными ракетами. В зданиях начались пожары, сейчас достоверно известно об одном погибшем.

Напомним, 7 июля российская армия обстреляла центр Краматорска, тогда пострадали шесть городских построек, в том числе гостиница и жилая многоэтажка, во дворе которой погиб мужчина.

Мэр города Александр Гончаренко констатирует, что оккупанты сознательно бьют по гражданской инфраструктуре. Россияне постоянно обстреливают газопроводы и подстанции, а также ремонтные бригады, которые выезжают на устранение последствий взрывов. Поэтому в Краматорске уже два месяца нет газа, если газоснабжение не удастся наладить до наступления холодов, в многоквартирных домах зимой не будет воды и перестанет работать канализация.