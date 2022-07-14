Газа и воды может не быть: Краматорск ждет самая сложная зима, – мэр города

Войска РФ разрушают инфраструктуру каждый день. В городе уже 2 месяца нет газа, появится ли он до отопительного сезона и будет ли вода в домах – неизвестно.

Зима в Краматорске будет невероятно сложной, она заберет много сил и оставит свои шрамы. Такие прогнозы озвучил мэр города Александр Гончаренко.

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В городе насчитывается 978 многоквартирных дома, это примерно 63 тысячи квартир, в которых живут 160 тыс. человек. По разным подсчетам сегодня заселено около 20 тыс. квартир.

Частный сектор в поселках насчитывает примерно 30 тыс. домов, из них приблизительно 20 тыс. заселены.

"Хочу обратить внимание на быт краматорчанина, ожидаемый этой зимой. Это будет однозначно самая сложная зима для нас. Летняя романтика закончится с первыми холодами. Планировать, как пережить зиму, нужно уже сейчас", – предупредил он.

[ + – ] В Краматорске насчитывается 978 многоквартирных дома,

Из-за постоянных обстрелов российскими захватчиками газопроводов и подстанций, ремонтных бригад в городе 2 месяца нет газа, подчеркнул градоначальник.

"Готовить сани нужно летом, поэтому говорю о сложной зиме сейчас. Не просто сложная — невероятно сложная зима. Газ. Его нет. Появится ли он до отопительного сезона? Не знаю. Но если его нет, то нет и отопления в городе", – объяснил ситуацию Гончаренко.

Котельные нельзя запустить на угле без газа, добавил он.

Вода и электричество

Без отопления в многоквартирных домах зимой не будет воды и перестанет работать канализация. Еще до морозов воду и канализацию отключат на входе в дом, чтобы система водоснабжения не замерзла полностью, отметил Гончаренко.

Зимой вырастит нагрузка мощности на резервных каналах электричества, которые и так на данный момент загружены.

"Говорить о старых проводках в квартирах, подъездах – не вижу смысла. Мы в мирное время знали, что такое аварийное отключение, в войну — шансы увеличены стократно. Нагрузка от обогревателей и электропечей даст о себе знать. Электрики предупреждают, что критический максимум при котором городские сети выдержат – примерно 5 тыс. заселенных квартир и 10 тыс. домов на поселках", – сообщил мэр Краматорска.

Зима в Краматорске — как ее пережить?

Гончаренко рекомендует жителям 2-3-х комнатных квартир превратить их в однокомнатные. В одной комнате, по его подсчетам, должны жить до 3 человек. Воды в доме не будет, во дворах установят гусаки – до 200 штук.

[ + – ] краматорская тэц

"Думайте во что набирать и кто вам поможет принести – лифты не будут работать. Канализация? Ямы для "танков" во дворах все уже зарыли? Вернем. Или ищем уже сейчас, кто готов вас принять на зиму в частный дом на поселке", – посоветовал Гончаренко.

В частных домах нужно утеплить трубы водоснабжения на входе в дом и сделать запасы дров.

"Твердотопливные котлы, уголь, пеллеты – запасаемся. Подготовьте камины, вспоминайте про печи и все, что безопасно греет дом. Действуем по принципу многоэтажек и заселяемся группами в дома. Живем в той комнате, где есть тепло и вода", – резюмировал градоначальник.

Напомним, что украинские власти обещают начать отопительный сезон вовремя, не отключать зимой свет и не поднимать тарифы на тепло.

Из-за войны с Россией в Украине настанет самый сложный отопительный сезон за годы независимости. Фокус общался с экспертами и узнал, как правильно подготовиться к зиме.