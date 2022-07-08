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Экономика Российско-украинская война

Буржуйка пригодится. Как Украина готовится к отопительному сезону в условиях войны

Ольга Чайка
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Отопительный сезон будет сложным, пора готовиться уже сейчас

Украину ждет самый сложный отопительный сезон за годы независимости: надо готовиться к возможным отключениям газа и электроэнергии. Но самые большие риски связаны с ракетными обстрелами инфраструктуры.

Украину ждет самый сложный отопительный сезон за годы независимости из-за военной агрессии Российской Федерации, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства распорядился создать штаб для подготовки к зиме, заготовить достаточно газа и угля, а также удержать на прежнем уровне тарифы на газ и электричество.

Фокус расспросил экспертов, как подготовиться к зиме и какие риски будут ключевыми.

"Абсолютно все основные угрозы лежат в одном поле: будет ли РФ физически уничтожать теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Вот в чем вопрос. Все остальное на фоне этой угрозы не предполагает никаких проблем", — сообщил Фокусу Александр Харченко, директор Центра энергетических исследований.

Газ — в хранилища: как Украина готовится к холодам

Кабмин поручил НАК "Нафтогаз Украины" нарастить запасы газа в подземных газохранилищах до 19 млрд. кубометров. Напомним, приблизительно с такими запасами Украина обычно входит в отопительный сезон.

По состоянию на начало июля Украина уже накопила около 11 млрд. кубометров газа, о чем на брифинге 6 июля сообщил гендиректор "Оператора ГТС" Сергей Макогон.

"До войны Украина потребляла около 30 млрд кубометров газа в год, а самостоятельно добывала 20 млрд кубометров. Сейчас очень существенно уменьшилось потребление. Мы ожидаем, что оно будет где-то на уровне 21-22 млрд кубометров. Добыча тоже немного уменьшилась. Нам нужно дополнительно импортировать 3-4 млрд кубов газа", — отметил Сергей Макогон.

Важно
Согреют не всех. Готовят ли украинцам новые тарифы на газ и тепло

По его словам, импорт газа уже идет из Польши, Словакии, Венгрии, хотя объемы поставок и не очень большие.

Александр Харченко считает, что у Украины на данный момент хорошая динамика накопления и по газу, и по углю. Эксперт полагает, что на данный момент нет оснований для каких-либо негативных прогнозов. Если оптимистический прогноз будет реализован, большинство жителей Украины не столкнутся с проблемой холодных батарей и низких температур в домах и квартирах. Однако, к сожалению, ситуация может быть гораздо хуже для тех городов и сел, которые попадут под массированные обстрелы вражеских войск.

В Европейской Бизнес Ассоциации считают, что основным вызовом следующего отопительного сезона станет угроза ракетных ударов. На фоне таких предостережений премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на брифинге в рамках конференции в Лугано, что Украина создает запас модульных котельных, генераторов и очистителей воды.

Если прилетит. Могут ли украинские ТЭЦ заранее подготовиться к военным рискам

Эксперты говорят о необходимости разработки "плана Б" на случай попаданий ракет в энергоинфраструктуру — тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали (ТЭС и ТЭЦ).

"На мой взгляд, каждый город должен иметь рабочий план: что делать, если ракета попала в ТЭЦ и половина города без тепла, — говорит Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины". — Есть ли в запасе какие-то контейнерные котельные, включаем ли мы какое-то электрическое отопление, есть ли у нас минимальный запас мощностей и т.д".

Александр Харченко отмечает: подготовиться к ракетным ударам по ТЕС можно, усиливая системы ПВО.

Если в Украине не будет создана надежная система противовоздушной обороны, то есть вариант подготовить тепловые генераторы, которые спасут украинцев от холодов.

"Если уйти из военного профиля в технический, города могли бы создавать резервы, закупать мобильные тепловые генераторы, которые можно было бы использовать в случае попадания в ТЭЦ, как основной источник тепла. Нам нужно иметь определенный резерв таких генераторов в стране и, в случае атак, включать их в сеть и дублировать те функции, которые обычно выполняет центральная сеть отопления", — считает Харченко.

Святослав Павлюк подчеркивает: критически важно обеспечить резервными источниками тепла больницы. Если детские садики и школы в критической ситуации закрываются, то медучреждения должны оставаться защищенными.

Заменить окна и купить пленку: как подготовиться к зиме обычным гражданам

Подготовка к отопительному сезону в регионах, которые пострадали от военных действий, сильно отличается от мер, которые стоит предпринять в относительно безопасных населенных пунктах.

Святослав Павлюк говорит, что в городах, где есть разрушения из-за военных действий, нужно выделить те объекты, которые будут входить в отопительный сезон. Если они не сильно повреждены, он рекомендует предпринять несколько мер.

  1. Закрыть окна – если не стеклом, то несколькими слоями пленки.
  2. Накрыть крыши, чтобы ничего не текло в дома и не замерзало-размерзалось.
  3. Установить системы регулирования температуры, — говорит Павлюк.

Впрочем, жителям относительно безопасных регионов специалист тоже рекомендует запастись пленкой на случай ракетных попаданий и разбитых стекол, чтобы окна сразу же можно было закрыть и избежать охлаждения помещения.

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На государственном или региональном уровне на программы энергоэффективности не хватает ресурсов
Фото: Pexels

Святослав Павлюк считает, что уже сейчас не поздно заняться повышением энергоэффективности жилья — прежде всего, из соображений безопасности, чтобы повысить шансы не замерзнуть зимой.

Но экономической выгоды в этом сейчас не будет: кредиты дорогие, государство в условиях войны выделяет недостаточно денег на компенсации — в 2022 году не работает популярная ранее программа теплых кредитов.

"Я вижу, что на государственном или региональном уровне на программы энергоэффективности просто не хватает ресурсов. Экономика очень пострадала от войны, и сегодня на повестке очень много задач, которые не позволяют сфокусироваться на энергоэффективности. К сожалению, это объективная реальность", — констатирует Александр Харченко.

Эксперт говорит, что грядущей зимой самыми защищенными будут жители хорошо изолированных домов с резервными автономными котельными.

Со своей стороны, Святослав Павлюк допускает, что в выигрышном положении будут громады с централизованной системой теплоснабжения, которая базируется на местном топливе – опилках, дереве, пеллетах и т.д.

Важно
Кабмин Украины снизит допустимую температуру в домах до 16 градусов, — СМИ

Даже если активные военные действия не коснутся энергетической инфраструктуры, это не означает, что в квартирах по всей стране будет "Африка" — в СМИ уже появились сообщения о планах Кабмина снизить минимально допустимую температуру в многоквартирных домах до 16 градусов. Такое решение, если будет принято, поможет экономить ресурсы (прежде всего, газ, благодаря которому, в основном, и обеспечивается централизованное отопление домов). Ранее эксперты уже прогнозировали, что в случае дефицита газа правительство может прибегнуть к крайне непопулярному решению снижения температурного режима.

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Жителей частного сектора могут выручить твердотопливные котлы или даже печь-буржуйка
Фото: Pexels

"Если будет не хватать газа, будут снижать температуру теплоносителя до 15%, это позволит снизить потребление. Или может быть принято решение ограничить уровень потребления газа домохозяйствами финансово. Но для военного времени это было бы крайне непопулярное решение", — отметил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.

Пока окончательного решения Кабмина еще нет, но украинцам все равно стоит подготовиться к сложнейшему отопительному сезону 2022/2023, а значит, утеплить дома и квартиры, приобрести электрические обогреватели, а частные дома оборудовать твердотопливными котлами или, в крайнем случае, малогабаритной печью на дровах (буржуйкой).