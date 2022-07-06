Кабмин Украины снизит допустимую температуру в домах до 16 градусов, — СМИ

По данным журналистов, официально установить допустимую минимальную температуру в помещениях на зимний период планировалось на прошлой неделе, но пока не согласованы детали. Вместе с тем, тарифы на газ останутся прежними.

К началу отопительного сезона Кабмин Украины может снизить минимально допустимую температуру в домах. Для экономии энергоресурсов температура может быть установлена на уровне 16 градусов. Официально решение еще не принято, но ожидается в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванные источники.

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Установить минимальную температуру в помещениях на зимний период до 16 градусов в Кабмине планировали еще на минувшей неделе, но пока не согласован ряд деталей документа.

Над подготовкой к отопительному сезону работает специальный правительственный штаб под руководством главы Министерства развития общин и территорий Алексея Чернышова. По словам министра, отопительный сезон начнется своевременно, и правительство примет в расчет всевозможные риски.

Как сообщается, тарифы на газ останутся без изменений, однако украинцам придется отвыкать жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Чернышов сослался на международный опыт и сказал, что оптимальная температура в помещениях должна быть на уровне 18-20 градусов, но при этом не ниже 16.

Ранее Фокус сообщал, что в Минрегионе рассказали о грядущем отопительном сезоне: веерные отключения не предвидятся, тарифы не повысят.

Напомним, что Украину ожидает сложный отопительный сезон. По словам Александра Харченко из украинского Центра исследований энергетики, в стране может быть достаточно газа собственного производства при минимальных объемах импорта.