Кабмін України знизить допустиму температуру в будинках до 16 градусів, — ЗМІ

За даними журналістів, офіційно встановити допустиму мінімальну температуру в приміщеннях на зимовий період планувалося минулого тижня, але поки що не узгоджені деталі. Водночас тарифи на газ залишаться незмінними.

До початку опалювального сезону Кабмін може знизити мінімально допустиму температуру в будинках. Для економії енергоресурсів температура може бути встановлена на рівні 16 градусів. Офіційно рішення ще не ухвалене, але це очікується найближчим часом. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на неназвані джерела.

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Встановити мінімальну температуру в приміщеннях на зимовий період до 16 градусів у Кабміні планували ще минулого тижня, але поки що не узгоджено низку деталей документа.

Над підготовкою до опалювального сезону працює спеціальний урядовий штаб під керівництвом голови Міністерства розвитку громад і територій Олексія Чернишова. За словами міністра, опалювальний сезон розпочнеться своєчасно, і уряд візьме до уваги всілякі ризики.

Як повідомляється, тарифи на газ залишаться без змін, проте українцям доведеться відвикати жити взимку з відчиненими вікнами й обігрівати вулицю. Чернишов послався на міжнародний досвід і сказав, що оптимальна температура в приміщеннях має бути на рівні 18-20 градусів, але при цьому не нижче ніж 16.

Раніше Фокус повідомляв, що в Мінрегіоні розповіли про майбутній опалювальний сезон: віялові відключення не передбачаються, тарифи не підвищать.

Нагадаємо, що на Україну чекає складний опалювальний сезон. За словами Олександра Харченка з українського Центру досліджень енергетики, у країні може бути достатньо газу власного виробництва за мінімальних обсягів імпорту.