Газу та води може не бути: на Краматорськ чекає найскладніша зима, – мер міста

Війська РФ руйнують інфраструктуру щодня. У місті вже 2 місяці немає газу, чи з'явиться він до опалювального сезону та чи буде вода у будинках — невідомо.

Зима у Краматорську буде неймовірно складною, вона забере багато сил і залишить свої шрами. Такі прогнози озвучив міський голова Олександр Гончаренко.

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У місті налічується 978 багатоквартирних будинків, це приблизно 63 тисячі квартир, в яких мешкають 160 тис. осіб. За різними підрахунками, сьогодні заселено приблизно 20 тис. квартир.

Приватний сектор у селищах налічує приблизно 30 тис. будинків, із них приблизно 20 тис. заселені.

"Хочу звернути увагу на побут краматорчанина, який очікується цієї зими. Це буде однозначно найскладніша зима для нас. Літня романтика закінчиться з першими холодами. Планувати, як пережити зиму, потрібно вже зараз", — попередив він.

[ + – ] У Краматорську налічується 978 багатоквартирних будинків

Через постійні обстріли російськими загарбниками газопроводів і підстанцій, ремонтних бригад у місті 2 місяці немає газу, підкреслив градоначальник.

"Готувати сани потрібно влітку, тому говорю про складну зиму зараз. Не просто складна — неймовірно складна зима. Газ. Його немає. Чи з'явиться він до опалювального сезону? Не знаю. Але якщо його немає, то немає й опалення у місті", — пояснив ситуацію Гончаренко

Котельні не можна запустити на вугіллі без газу, додав він.

Вода й електрика

Без опалення у багатоквартирних будинках взимку не буде води та перестане працювати каналізація. Ще до морозів воду та каналізацію відключать на вході до будинку, щоб система водопостачання не замерзла повністю, зазначив Гончаренко.

Взимку збільшиться навантаження потужності на резервних каналах електрики, які й так зараз завантажені.

"Говорити про старі проводки у квартирах, під'їздах — не бачу сенсу. Ми в мирний час знали, що таке аварійне відключення, у війну — шанси збільшені стократно. Навантаження від обігрівачів та електропечей дасть про себе знати. Електрики попереджають, що критичний максимум за якого міські мережі витримають — приблизно 5 тис. заселених квартир і 10 тис. будинків на селищах”, — повідомив мер Краматорська.

Зима у Краматорську — як її пережити?

Гончаренко рекомендує мешканцям 2-3-х кімнатних квартир перетворити їх на однокімнатні. В одній кімнаті, за його підрахунками, має жити до 3 осіб. Води в будинку не буде, у дворах встановлять гусаки — до 200 штук.

[ + – ] Краматорська ТЕЦ

"Думайте у що набирати і хто вам допоможе принести — ліфти не працюватимуть. Каналізація? Ями для "танків" у дворах усе вже закопали? Повернемо. Або шукаємо вже зараз, хто готовий вас прийняти на зиму в приватний будинок на селищі", — порадив Гончаренко

У приватних будинках необхідно утеплити труби водопостачання на вході в будинок і зробити запаси дров.

"Твердопаливні котли, вугілля, пелети — запасаємося. Підготуйте каміни, згадуйте про печі та все, що безпечно гріє будинок. Діємо за принципом багатоповерхівок і заселяємося групами в будинки. Живемо в тій кімнаті, де тепло та є вода", — резюмував градоначальник.

Нагадаємо, що українська влада обіцяє розпочати опалювальний сезон вчасно, не відключати взимку світло та не піднімати тарифи на тепло.

Через війну з Росією в Україні настане найскладніший опалювальний сезон за роки незалежності. Фокус спілкувався з експертами та дізнався, як правильно підготуватися до зими.