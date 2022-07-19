Щонайменше один загиблий: окупанти знову вдарили по центру Краматорська (фото, відео)

За попередніми даними, росіяни атакували житлові будинки авіаційними ракетами.

Удень 19 липня російська армія завдала чергового удару по Краматорську, постраждала центральна частина міста, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Місцева влада поки має лише попередню інформацію про наслідки атаки. Імовірно, окупанти обстріляли житлові будинки авіаційними ракетами. У будинках почалися пожежі, зараз достовірно відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, 7 липня російська армія обстріляла центр Краматорська, тоді постраждали шість міських будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка, у дворі якої загинув чоловік.

Мер міста Олександр Гончаренко констатує, що окупанти свідомо б'ють по цивільній інфраструктурі. Росіяни постійно обстрілюють газопроводи та підстанції, а також ремонтні бригади, які виїжджають на усунення наслідків вибухів. Тому в Краматорську вже два місяці немає газу, якщо газопостачання не вдасться налагодити до холодів, у багатоквартирних будинках взимку не буде води й перестане працювати каналізація.