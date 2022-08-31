Макрон попросил лидера Ирана стать посредником в войне РФ против Украины, — СМИ

Сообщается, что после ряда консультаций в Москву была направлена мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к президенту Ирана Эбрахиму Раиси с просьбой выступить посредником в войне России против Украины. Об этом пишет иранское агентство новостей ISNA со ссылкой на источники.

"Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой выступить посредником в войне на Украине", — заявил Замглавы президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

Политик не стал называть имя западного лидера, однако журналисты сообщают, что речь идет о президенте Франции Эмманюэле Макроне.

Кроме того, Мохаммад Джамшиди заявил, что после ряда консультаций в Москву была направлена ​​мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана.

Напомним, 30 августа СМИ сообщали, что Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников. По информации журналистов, российские военные получили первую партию иранских БПЛА Mohajer-6 и Shahed. Однако россияне остались недовольны дронами из-за того, что столкнулись с техническими проблемами.

Спикер Путина Дмитрий Песков отрицает покупку Россией БПЛА у Ирана. По его словам, иностранные СМИ дезинформируют читателей сообщениями о беспилотниках. При этом он подчеркивает, что отношения с Ираном будут развиваться и дальше.

19 июля президент РФ Владимир Путин летал в столицу Ирана Тегеран на переговоры с лидером Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.