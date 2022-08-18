Путін уже готовий до прямих переговорів із Зеленським, — CNN Turk

Лідери двох країн можуть схвалити дорожню карту після закінчення бойових дій, заявили російські джерела журналістів.

Президент Росії Володимир Путін під час саміту в Сочі 5 серпня натякнув турецькому колезі Реджепу Тайїпу Ердогану, що може провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише видання CNN Turk із посиланням на російські джерела.

"Президент Росії Володимир Путін натякнув, що може зустрітися з лідером України Володимиром Зеленським на саміті у Сочі 5 серпня", — йдеться у публікації.

За даними співрозмовників журналістів, російська позиція щодо переговорів з Україною полягає в тому, щоб лідери могли обговорити та визначити дорожню карту після закінчення бойових дій. Потім передбачається, що роботу з втілення майбутньої дорожньої карти будуть вести делегації двох країн, що воюють.

Видання дійшло висновку, що навіть якщо остаточного припинення війни в Україні сторони досягти не зможуть, то можливе припинення вогню буде залежати від повідомлень, які Зеленський передасть президентові Туреччини у присутності генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша сьогодні на тристоронньому саміті у Львові.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Ердоган запропонує Зеленському провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони під час сьогоднішніх переговорів у Львові обговорять питання про припинення бойових дій між Україною та Росією.

Тим часом, за даними Інституту вивчення війни ISW, Путін не відмовлявся від своїх початкових цілей окупувати більшу частину України та змінити владу в Києві.